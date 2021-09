El pintalabios más venido solamente está en Amazon y conocemos por qué es tan demandando

Un pintalabios que dura todo el día y que además, se mantenga intacto a cualquier agente externo como es beber, comer o la mascarilla, sigue leyendo. Hemos encontrado el pintalabios con mayores ventas en Amazon y con un precio muy económico. Seguro que ya lo conoces y si no, tienes que conocer los beneficios que tiene el pintalabios de Maybelline New York. Este pintalabios mate en diferentes tonalidades, sigue siendo número uno en ventas y conocemos cuál es el motivo. Todo el mundo quiere este cosmético en su neceser por su alta calidad pigmentada y un color que nada y nadie puede quitar.

Superstay Matte Ink de Maybelline New York es el pintalabios mate más vendido de Amazon. Aparte de los tonos bonitos y sencillos, también su éxito se debe a un acabado aterciopelado durante 16 horas. Gracias a la tecnología de tinta elástica consigue sellar el color y matizar los labios. Está disponible en 20 tonos.

PINTALABIOS MATE DE LARGA DURACIÓN (5,26€)

Pintalabios en tono Lover. FOTO: Maybelline New York

Un buen pintalabios siempre es un básico en cualquier maquillaje. Añade color y alegría a un beauty look sencillo y aburrido. Si has tenido dificultades para encontrar una barra de labios, no te preocupes porque con el labial de Maybelline New York todo está solucionado.

Por cierto, este pintalabios se queda intacto todo el día e incluso la noche. Al igual que el tono no se borra, también los labios quedan hidratados y protegidos. Nunca tendrás los labios resecos.

Si alguna vez te surge alguna duda de cómo son los pintalabios mate, siempre mira los reels o los vídeos de las firmas de cosmética. Nuestro favorito es el de Maybelline New York. Todos los perfiles tienen tutoriales y son muy sencillos de seguir. Un truco que tienes que tener grabado este invierno es el adjetivo de la naturalidad.

Esta temporada es menos es más. El maquillaje que verás en el street style es básico y sencillo. Los colores más solicitados son los mate y por supuesto, neutros.

Dulceida es una maestra haciendo reels con maquillaje. Seguro que al principio te parecerán complicados, pero en unos días conseguirás hacer estos vídeos. El maquillaje también sirve para divertirse. No olvides nunca usar el pintalabios de Maybelline New York. Por menos de seis euros tendrás el pintalabios más solicitado y preferido de los profesionales.

Un último truco que tienes que conocer sobre el pintalabios y la nariz. Sigue el secreto de Emily Ratajkowski. Ella usa un poco de producto en la nariz, de esta manera así tiene color en el rostro. Esto se vio por primera vez en un desfile de Chanel donde las modelos tenían color en las mejillas en un intenso rubor anaranjado o rojizo.