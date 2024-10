Así se hacen las uñas de Hailey Bieber favoritas del otoño que sientan bien a todas

La manicura forma parte de nuestro 'look' y llevar unas manos cuidadas es fundamental. Además, las uñas siguen sus propias tendencias. ¿Eso significa que en otoño tenemos que llevarlas de colores oscuros? No necesariamente. Si bien es cierto que los tonos chillones son más propios del verano; hay formas de llevar un estilo que llame la atención sin caer en el contraste de un flúor, más propio de la época estival. Y es que no podemos obviar que el marrón es un color tendencia este otoño-invierno 2024-2025. Sin embargo, si sientes que ese tono te apaga, hay una forma perfecta de darle un plus al puro estilo Hailey Bieber.

La 'celebrity' destaca por muchos motivos, pero hay dos cosas que la caracterizan especialmente: el colorete efecto sol al puro estilo 'tomato make-up' que siempre lleva en la cara y sus uñas hipercuidadas. Hoy vamos a acompañar a la creadora de contenido, Alba Puertas, que va a hacerse una réplica de esta manicura. Spoiler: mejor ve a tu manicurista de confianza para que te mime y queden espectaculares.

Cómo hacer la manicura de Hailey Bieber

Básicamente, se trata de un color marrón, pero con una clara diferencia: el efecto cromado. Ese es el toque especial, esos polvitos que se ponen después de aplicar el color y que dejan un reflejo mate espectacular. Ese efecto espejo en las uñas es pura tendencia esta temporada y es muy fácil y rápido de hacer. Ese acabado metalizado queda bien en cualquier color, ya sea rosa, 'nude' o en colores tierra; sin embargo, donde más luce es en los colores oscuros porque aportan ese toque de contraste rockero que tanto nos gusta.

Ya sabes lo que tienes que hacer para lucir las uñas de Hailey Bieber. Acércate al salón de manicura más cercano y ¡deja que te mimen!