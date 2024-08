Hailey Bieber tiene el tratamiento que van a amar las mujeres de más de 50 años

Si te da pereza y te lías con el orden de los productos de la rutina de cuidado facial, ¿qué harías si te decimos que la rutina de 'skin care' coreana tiene incluso más de diez pasos? La piel radiante y saludable de las coreanas es famosa en todo el mundo, y se debe a una combinación de factores culturales, hábitos de cuidado personal, y un enfoque disciplinado y proactivo en su rutina de cuidado de la piel. Y es que si bien nosotras tendemos a arreglar lo que se rompe, ellas lo previenen antes de que pase. Son muy cuidadosas y constantes y eso se nota en su piel facial.

La belleza coreana pone énfasis en la prevención, abordando posibles problemas antes de que surjan y manteniendo la piel en su mejor estado. En cambio, nosotras tendemos a enfocarnos en resolver rápidamente los problemas actuales, como arrugas, acné o manchas, cuando ya se han manifestado. Por eso, nuestras necesidades de cuidado de la piel suelen girar en torno a tratamientos que corrigen estas preocupaciones específicas.

El tratamiento facial coreano que enamora a las famosas

Se lo hemos visto a Hailey Bieber, a Khloé Kardashian, pero la que me impulsó a comprarlo fue esta preciosa coreana", dice Siana Far, creadora de contenido de belleza, en su perfil de Instagram. Eso sí, la protagonista del vídeo lo dice bien claro: "Nada va a evitar que envejezcas, estos son simplemente tratamientos de belleza preventivos y complementarios, no milagrosos, y con el uso constante se obtienen resultados, no de la noche a la mañana". Es importante este dato, ya que hay mujeres que comprar productos pensando que un día se van a levantar con la cara nueva y eso, sin pasar por el quirófano, es bastante complicado. Dicho esto, vamos a analizar este producto viral.

Se trata del AGE-R Booster Pro, de Medicube, un producto 6 en 1 que combina una tecnología de microcorrientes faciales, terapia de luz LED, radiofrecuencias y vibraciones, para estimular los músculos faciales, levantar y tonificar la piel, disminuir la apariencia de arrugas, líneas finas de expresión. También, con la radiofrecuencia, se calientan las capas más profundas de la piel y estimular la producción de colágeno, también nos ayuda a limpiar mejor la piel y, con la luz LED, a reducir la inflamación, favorecer la cicatrización y bacterias. Por su parte, su modo vibración ayuda a aumentar la circulación sanguínea, y aumenta la absorción de los productos de cuidado facial. Y vamos a parar ya, porque si nos descuidamos, nos prepara la comida también.

Medicube Age-R Booster Pro Mediacube.

Bromas aparte, es un producto que utilizan muchas famosas y que, de momento, está teniendo buenas críticas. Se conecta vía bluetooth al móvil, se descarga una app para llevar un seguimiento del proceso, donde también hay tutoriales, testimonios de otras usuarias y un calendario personalizado con recordatorios para que no nos pueda la pereza y seamos constantes. No requiere gel conductivo: se usa con los productos para el cuidado de la piel. Está disponible en Amazon por 337 euros.