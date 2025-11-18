Marta Pombo sorprende con el corte de pelo más rejuvenecedor de la temporada: el cambio de look que marca su nueva etapa

Marta Pombo no solo ha cambiado de look. Ha hecho una declaración de intenciones. La creadora de contenido, que llevaba tiempo dejando ver ganas de renovación, se ha atrevido por fin con un corte radical que marca un antes y un después en su imagen. Y sí: el resultado no ha podido ser más favorecedor.

Después de años de lucir una melena larga y muy característica —casi una seña personal—, Marta Pombo ha decidido apostar por un bob midi texturizado, ligeramente desfilado y con ese aire francés que tanto rejuvenece. El primer adelanto lo dio ella misma en Stories al mostrar un montón de mechones recién cortados en el suelo junto a un mensaje casi dramático: “Es oficial… mi pelo ha abandonado el grupo”. Un teaser perfecto para lo que venía después.

Un corte firmado por su estilista de confianza

Como no podía ser de otra manera, detrás del cambio está su amigo y hairstylist habitual, Jesús de Paula, uno de los nombres más potentes del momento en peluquería. Marta lo dejaba claro en sus propios contenidos: “El creador de este súper corte no podía ser otro que él”. Esa confianza absoluta explica por qué se ha animado con un look tan potente y tan distinto.

El nuevo corte de pelo de Marta Pombo. Instagram @mpombor

El resultado: un bob limpio, sofisticado y con un movimiento precioso que enmarca la mirada, ilumina el rostro y potencia los pómulos. Un corte perfecto para dar un aire fresco, moderno y muy elegante sin necesidad de grandes artificios.

El estreno: alfombra roja y lookazo

¿Y dónde ha decidido Marta presentar oficialmente su nuevo peinado? En una cita de altura: los IX Premios Woman. Un evento impecable para lucirlo por primera vez ante las cámaras… y arrasar.

Para esta noche especial eligió un vestido negro de Ulla Johnson, de escote en uve pronunciado y falda con vuelo, un diseño minimalista y rotundo que realza todavía más su nuevo peinado. Las sandalias plateadas de Martinelli aportaban brillo sin restar protagonismo al corte. Un conjunto sobrio, elegante y muy alineado con su nueva etapa.

El maquillaje, creado por Rebeca Figueroa, apostó por tonos cálidos, piel luminosa y un toque sutil en la mirada que acompañaba a la perfección la naturalidad del bob. Un glow impecable que en redes ha recibido comentarios como “glow up heavy” o “estás preciosa”.

Un cambio que simboliza mucho más

Marta Pombo lo ha dicho siempre: cuando una mujer se corta el pelo, algo cambia. Y en su caso, el mensaje ha sido literal. En su publicación lo resumía: “Dicen que cuando te cortas el pelo, te cambia la suerte. Siempre a mejor”. Una frase que encaja con el momento vital que atraviesa: madurez, estabilidad, nuevos proyectos y una energía renovada.

La larga melena de Marta antes del corte. GTRES

Este bob, fresco, moderno y ultra rejuvenecedor, no solo le sienta espectacular: es un golpe sobre la mesa. Una demostración de que atreverse funciona.

Con este look, Marta Pombo se coloca directamente entre las influencers que mejor han entendido la tendencia del corte midi en 2025. Y lo hace con la naturalidad y la cercanía que la caracterizan.