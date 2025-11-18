Antonia Dell’Atte redefine el glamour festivo a los 65 años con un look de brillo impecable

Antonia Dell’Atte no necesita presentación y, desde luego, no necesita seguir reglas cuando pisa una alfombra roja. A sus 65 años, la italiana vuelve a confirmar que la elegancia es una cuestión de presencia, actitud y autenticidad. Y en la última edición de los Premios Woman lo ha dejado claro con un look tan sofisticado como rompedor, una combinación impecable que solo ella es capaz de elevar a un nivel superior.

Antonia ha demostrado una vez más que el estilo no tiene fecha de caducidad. Su elección para esta noche especial ha sido una apuesta por la fuerza del brillo y la estructura, dos códigos que suelen definir sus apariciones públicas. Lejos de lo predecible, ha apostado por un conjunto que mezcla texturas metalizadas, lentejuelas y una silueta relajada, creando un equilibrio perfecto entre glamour y comodidad. Un look que, pese a su aparente sencillez, respira alta moda por los cuatro costados.

Brillo, textura y una silueta que reivindica libertad

El estilismo se compone de una chaqueta amplia de tejido entrelazado con destellos metálicos, de corte suelto y caída fluida. La prenda incorpora un detalle de tres cierres frontales que recuerdan a los tradicionales nudos orientales, aportando al look un toque artesanal y una clara inspiración asiática que Antonia luce con personalidad absoluta. Debajo, un top en el mismo registro cromático y textural crea una continuidad elegante.

El look de Antonia. Gtres

Para acompañar la parte superior, la italiana ha elegido un pantalón largo de lentejuelas negras, recto y ligeramente fluido, que aporta un brillo profundo y sofisticado sin caer en excesos. El contraste entre la textura metalizada de la chaqueta y el brillo más intenso del pantalón genera un efecto visual muy atractivo y perfectamente equilibrado.

La elección de complementos también habla de su personalidad. Un bolso rígido con acabado metalizado y estampado geométrico, que ella sostiene con naturalidad y confianza, acompaña el conjunto con coherencia. Los pendientes XXL en tono oscuro, con forma circular y acabado brillante, aportan el toque final de drama glamuroso que tan bien define a Antonia. En su caso, el accesorio no es un complemento: es una declaración.

Maquillaje impactante y peinado hacia atrás: sello Dell’Atte

El beauty look merece mención aparte. Antonia ha apostado por un maquillaje intenso, con un ahumado en tonos violáceos y metálicos que enmarca sus ojos verdes, y un labial fucsia vibrante que aporta contraste y energía. Es un maquillaje teatral, de inspiración casi editorial, que encaja con su esencia transgresora.

El look de Antonia. Gtres

El cabello, totalmente retirado hacia atrás con acabado pulido, potencia aún más sus facciones y deja todo el protagonismo al estilismo y al maquillaje. A sus 65 años, muestra la seguridad plena de una mujer que conoce su rostro, su estilo y su poder.

Una lección de estilo sin edad

La aparición de Antonia Dell’Atte en los Premios Woman es un recordatorio de que la moda es actitud. No se trata de seguir tendencias, sino de saber quién eres. Su look demuestra que se puede brillar —literal y metafóricamente— a cualquier edad y que la elegancia auténtica es aquella que se construye con convicción.

Antonia vuelve a ofrecer una auténtica masterclass de estilo, carácter y presencia. Y sí, chati: pocas mujeres llevan un look de brillo con tanta autoridad como ella.