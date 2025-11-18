¿Quieres lucir un cabello más fuerte y una barba impecable? Esto te interesa

El cuidado masculino ha dejado de ser una categoría secundaria para convertirse en un terreno propio donde priman la eficacia, la naturalidad y la sencillez. Hoy vemos cómo los hombres dedican más atención a ese gesto que, hasta hace poco, parecía reservado a la rutina rápida del afeitado. Estudios del sector señalan que la demanda de productos específicamente formulados para hombres se ha disparado, al tiempo que se desvanece la barrera entre lo que tradicionalmente se consideraba “cosmética femenina” y el cuidado masculino.

En ese contexto, Revitalizing Men’s Care de Naturtint Men se convierte en un referente: una gama completa de tratamiento con hasta un 99% de ingredientes naturales, diseñada para limpiar, fortalecer e hidratar el cabello y la barba desde la raíz, aportando energía, suavidad y vitalidad.

Su secreto reside en una formulación avanzada que combina ciencia y naturaleza. Con el poder revitalizante del Ginseng y la acción redensificadora de la Maca, esta línea aporta fuerza, volumen y densidad al cabello, mientras cuida la piel y la barba con una sensación fresca y masculina.

Champú. Cortesía

Primer paso: limpieza energizante en un solo gesto

Con un 99% de ingredientes naturales, el champú de la gama Revitalizing Men’s Care está especialmente formulado para el cuidado integral del cabello, el rostro y la barba. Gracias al Ginseng y la Maca, estimula el crecimiento y mejora la densidad capilar, mientras combate la caída.

Además, incorpora Aceite de Semilla de Chía Bio, que actúa como un escudo protector frente a los rayos UV y la contaminación, evitando el daño oxidativo y el prebiotico Alpha-Glucan Oligosacárido que refuerza el microbioma natural del cuero cabelludo.

Su textura ligera y su aroma fresco proporcionan una limpieza profunda e hidratante, dejando el cabello y la barba suaves y con un aspecto perfecto.

Acondicionador. Cortesía

Segundo paso: acondicionador para una hidratación y suavidad inmediatas

Tras el lavado, el Acondicionador Naturtint Men devuelve la suavidad y brillo al cabello y barba, mejorando su textura y manejabilidad.

Con un 98% de ingredientes naturales, combina Ginseng, Maca, Cardo Mariano y el activo biomimético Olivem 1000, derivado del aceite de oliva, que suaviza y fortalece la fibra capilar.

Su fórmula también contiene Manteca de Karité, rica en vitaminas A y E, que nutre en profundidad, repara las zonas más secas y crea una barrera protectora frente a los daños ambientales. El resultado… ¡Una dosis extra de fuerza para mantener un cabello sedoso y lleno de vida!

Revitalizante. Cortesía

Para completar: Hidratación revitalizante en un solo gesto

El Bálsamo Hidratante Naturtint Men está diseñado para el cuidado diario del rostro y la barba. Su textura ligera sin residuos hidrata, suaviza y revitaliza incluso las pieles más sensibles.

Con 98% de ingredientes naturales y Ginseng y Maca como activos principales, este bálsamo reactiva la vitalidad de la piel y fortalece el cabello facial desde la raíz, estimulando su crecimiento. La Proteína de Trigo Hidrolizada repara los daños diarios y mejora la estructura de la fibra capilar, mientras las Ceramidas y el Extracto de Girasol refuerzan la barrera cutánea y mantienen la hidratación.

Aceite. Cortesía

Toque final: aceite nutritivo para revitalizar e hidratar tu barba en profundidad

El último paso de la rutina es el Aceite Nutritivo para Barba Naturtint Men, una fórmula ligera, no grasa y de rápida absorción que aporta suavidad, brillo y un acabado impecable.

En su composición con 96% de ingredientes de origen natural destacan el Aceite de Argán, el Aceite de Uva y el Aceite de Meadowfoam, que hidratan en profundidad, restauran la elasticidad y combaten la sequedad del vello facial. Además, el Extracto de Maca revitaliza la piel y la barba, mejorando su firmeza y elasticidad, mientras el Ginseng nutre y fortalece para un crecimiento más denso y saludable.

Su aroma masculino, fresco y sofisticado completa la experiencia sensorial, dejando la barba cuidada, flexible y con un aspecto rejuvenecido.

¡Hazte ya con esta rutina en la web de Naturtint y en farmacias y parafarmacias de El Corte Inglés!

Una nueva forma de cuidarse con Naturtint y Phergal Laboratorios

Comprometida con la innovación cosmética responsable, Naturtint, marca perteneciente a Phergal Laboratorios, desarrolla fórmulas dermatológicamente testadas y respetuosas con la piel, el cabello y el entorno. Con una trayectoria de más de 40 años, Phergal combina la investigación científica con ingredientes de origen natural para ofrecer soluciones eficaces, seguras y sostenibles.

La gama Revitalizing Men’s Care es el reflejo de esa filosofía: productos que cuidan, revitalizan y potencian la fuerza natural del hombre moderno, transformando su rutina diaria en un auténtico ritual de bienestar.