Marta Pombo nos cuenta por qué no quiere tener más hijos: "Para mí es demasiado duro"

Las estrellas del cielo madrileño palidecieron ayer frente al brillo de las joyas de Rabat, la firma catalana que, como cada año, reunió a rostros muy conocidos de la esfera social para celebrar su velada más “Magnificent”. Entre ellos se encontraba Marta Pombo, que acudió acompañada de su marido, Luis Zamalloa, con quien acaba de celebrar su segundo aniversario de boda. “Hemos pasado por todo. Por ejemplo, con las mellizas, para mí ha sido un año muy duro en cuanto a que teníamos poco tiempo juntos, poca conversación real, porque nuestros cerebros han estado fundidos, o eso es lo que he sentido yo. Pero aún así seguimos haciendo muchísimo equipo. Si hemos sobrevivido a esto, yo creo que sobrevivimos a todo ya”, comenta la influencer a LA RAZÓN.

Pombo reconoce que su último parto no fue fácil, tanto que, de momento, no se plantea buscar al niño, puesto que sus tres hijas son niñas. “Tampoco nos vamos a emperrar”, dice su marido, a lo que ella añade: “No, porque yo no quiero otro posparto. Prefiero estar embarazada que vivir otro posparto. Para mí es demasiado duro”.

De momento, sus planes más inmediatos pasan por adquirir una propiedad y dejar su vivienda de alquiler: “Queremos comprarnos una casa juntos. Eso sería lo ideal. Tenemos las niñas, tenemos el perro… Tenemos todo menos la casa”. Pese al elevado nivel de vida que ella y su familia exhiben en redes sociales, Pombo y su marido admiten que, como la mayoría de la población, tienen problemas a la hora de financiar su sueño: “Hemos mirado varias casas, pero está todo muy caro. Cuando aparece una casa que nos podemos permitir, entonces no tenemos para la reforma. Como va subiendo todo, pues ahí estamos, ahorrando como hormiguitas, esperando la casa de nuestros sueños. Somos exigentes, la verdad”.

Marta Pombo saca las garras por su hermana

Además, la creadora de contenido no dudó en defender a María Pombo sobre la manida polémica de la lectura. En los últimos días, la también influencer Laura Escanes ha entrado en escena tras participar en un programa en el que se hizo una broma sobre la controversia, y María contestó con un vídeo en el que hablaba de bullying. Una vez más, el foco se ha dirigido hacia ella por razones muy poco agradables.

“Mi hermana lleva unos meses muy malos. Hay que tener en cuenta que está embarazada de 7 meses, que tiene una enfermedad y que cada brote le afecta cada vez más”, comenzó exclamando Marta Pombo, visiblemente emocionada y afectada.

“Mi hermana es una persona muy viral por su nombre y apellidos y conviene mucho. Y a la mínima, la gente que es muy lista -y no lo digo por Laura, sino en general- se suma a la polémica porque es el clic fácil. Que la dejen un poco tranquila, que la dejen vivir esta última etapa del embarazo tranquila y que la dejen de mirar con lupa, porque es una niña superalegre, risueña, cercana, empática, y es admirable lo fiel que es a sus amigos”, continuó Marta en defensa de su hermana.

"Necesita tranquilidad en esta última etapa del embarazo porque ya con Vega tuvieron un susto"

La mayor preocupación de Marta es que la controversia y el estrés puedan afectar al bebé que María lleva dentro, tal y como ocurrió con su hija Vega, que nació un mes antes de lo esperado: “Está cansada de ser el foco mediático. Necesita tranquilidad en esta última etapa del embarazo porque ya con Vega tuvieron un susto. Solo pido tranquilidad para ella”.

Por último, Marta Pombo no duda en lanzar un recadito a Laura Escanes, que consideró que María se refería a ella en su vídeo sobre el bullying: “Quien se ha dado por aludida tiene algo que trabajar. ¿No? Pues ya está”.