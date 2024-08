Sabemos el truco del pelazo de Nuria Roca para lucir las mejores ondas sin esfuerzo

"Acabar el verano donde siempre has veraneado, ¡en casa!", publica Nuria Roca. Pero sin desmerecer las impresionantes vistas que la presentadora muestra en su carrusel de fotos en Instagram, no hemos podido dejar pasar el impresionante pelo que la presentadora luce en la primera foto. Y es que lleva la onda perfecta para fin de verano, para salir a tomar algo o para ir a la oficina. No se trata de un rizo muy marcado, tampoco de la típica onda de efecto mojada: se trata de unas ondas de sirena que nos encantan.

La presentadora suele llevar en pelo suelto de dos formas: completamente lacio, con la raya en medio, o con unas sutiles ondas despeinadas. Sabemos que hay mujeres que tienen esa onda natural tan favorecedora y que pueden permitirse, con un poco de espuma y un toque de difusor, conseguir un pelazo de escándalo en un minuto. Pero no todas podemos, algunas tenemos el pelo tan liso que lo podríamos usar para coser y lo más cercano a una onda natural que hemos visto es cuando nos hacemos trenzas y se nos olvida quitárnoslas para dormir. Entonces, ¿cómo podemos copiar este peinado sin morir en el intento?

Cómo conseguir las ondas de Nuria Roca en el pelo

Hay varias formas de conseguir un rizo de efecto despeinado, bonito, elástico y con movimiento. Para ello, se puede hacer con herramientas de calor o con accesorios de pelo que no implican dañar el cabello de ningún modo. Pero es cierto que, si lo queremos rápido y fácil, lo más recomendable es hacerlo con una plancha específica. No se trata de una plancha de pelo convencional, hablamos de las planchas con placas en zig-zag para conseguir las famosas 'marmaid waves' o rizos de sirena, en segundos. Eso sí, apuesta por un buen protector térmico para el pelo antes de usarlo.

Plancha para ondas de sirena. LAYADO

Este modelo lo he probado yo. Conviene saber que hay otros de más calidad y de marcas reconocidas que cuidan más el cabello. Sin embargo, el precio de este es muy competitivo y está en Amazon por 25,99 euros. Es muy importante no abusar de esta herramienta, ni mucho menos utilizarla todos los días. Siempre debes aplicar protector para el pelo antes y cuidado con las manos porque alguna quemazón me he llevado por el camino. ¡Disfruta de pelazo!