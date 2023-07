Los peinados más veraniegos que triunfan entre las influencers

Inevitablemente, desde que comenzó la semana, lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de peinados es el corte de pelobob más juvenil que se ha marcado Vicky Martín Berrocal al más puro estilo del de Aitana y no es para menos. La influencer, que estos últimos días también se ha atrevido a dejar atrás sus complejos y lucir orgullosa su celulitis en shorts vaqueros, se ha arriesgado con un corte de pelo radical que todas queremos copiarle, aunque no nos terminamos de atrever a dar el paso. Sin embargo, tengas el pelo más corto o más largo, si hay algo que no podemos discutir es que no solo estamos inmersas en época de eventos, también lo estamos en la de que nuestras influencers nos maten de envidia con sus posts y stories de vacaciones en la playa, pero también en la de que se conviertan en nuestra máxima inspiración con los peinados con los que triunfan en los festivales y que, perfectamente, podemos adaptar al streetyle (eliminando el exceso de brillos y los kilos y kilos de purpurina, obviamente).

Mientras que algunos peinados, como las coletas de bolas o burbujas, las podemos lucir durante todo el año para conseguir un resultado más original, entre una coleta normal y una trenza, las trencitas africanas, con las que ya se han arriesgado influencers como Alba Díaz, Lola Lolita o Rebeca Martínez, son una opción, más veraniega si cabe, que las prendas de lino. En cuanto al pañuelo, el eterno aliado de Lady Di, es uno de los complementos que más nos acompañan esta temporada, ya sea en el cuello, en el cinturón, en el bolso o en el pelo, cubriendo el coletero y aportando un toque más fresco a nuestra coleta, a modo de turbante o como lo que es, un pañuelo que cubre el pelo. Por último, dejándonos de complicaciones y llevando el pelo suelto, los peinados que triunfan en verano son las ondas naturales, con un efecto playa muy natural y con la capacidad de aportar volumen, frescura y movimiento a nuestra melena (aunque también podemos decorar nuestra melena suelta con dos trencitas delanteras). Sea como sea, este verano no puedes quedarte sin probar uno de estos peinados para aportar un toque distinto, cuidado y original a tus estilismos más divertidos.

Pelo suelto con trencitas delanteras @lolalolita

Maxi trenza @sarafructuoso

Una coleta de burbujas @deliaorcha

Coletas de burbujas @anitamg

Dos coletas altas @carlotaaaatorres

Ondas naturales @rocioccamacho

Trenzas africanas @albadiazmartin

Nosotras no podemos decantarnos por uno solo de estos peinados y queremos probarlos todos. ¿Tú tienes algún favorito?