Vicky Martín Berrocal estrena su nuevo (y comentado) corte de pelo de cena en la Riviera Francesa con vestido 'cut out' de lo más tendencia

Tenemos muchas pruebas, y cero dudas, de que el corte de pelo de Vicky Martín Berrocalse ha convertido en lo más comentado de la semana después de las elecciones generales y de la supuesta ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro. Y es que la diseñadora andaluza ha roto Instagram y todos los medios de comunicación con su corte 'bob' más tendencia. Tanto es así, que mientras Vicky disfruta de sus vacaciones en la Riviera Francesa junto a su madre y su hermana, también nos ha agradecido a los medios la acogida que ha tenido su corte de melena después de 50 años llevándola larga. Y para celebrar la vida, y ese salir de tu zona de confort en todos los sentidos, Vicky Martín Berrocal se ha ido de cena con el vestido 'cut out' que más triunfa este verano 2023 y que también se lo hemos visto en Marbella a Paula Echevarría o Eva Longoria esta semana. O lo que es lo mismo, todas necesitamos un vestido con aberturas en nuestra maleta de vacaciones.

El corte de pelo 'bob' es, temporada tras temporada, el peinado predilecto cada verano, ya que rejuvenece, es cómodo y aporta mucha frescura. Es una vuelta al corte de pelo que llevábamos en nuestra niñez, haciendo así un homenaje a esos veranos de ensueño. Y Vicky Martín Berrocal lo tiene tan claro como que el 'cut out' es máxima tendencia. A primera vista, los vestidos cut out pueden parecer algo desafiantes para ser elegantes y además a todas las edades, pero Eva Longoria y Paula Echevarría, nos has demostrado que es todo lo contrario y que no hay edad para lucir una prenda de este estilo. Y ahora también Vicky para lucir tipazo como ya hizo la misma Reina Letizia, Carmen Lomana o Tamara Falcó. Una de las grandes tendencias de verano 2023 que muestran la figura femenina con sensualidad y total elegancia como ya llevamos el verano pasado.

Vicky Martín Berrocal en sus Stories. @vickymartinberrocal

Un vestido que por lo poco que podemos ver en Stories, aún no hemos descubierto de dónde es, pero que estamos seguras que Vicky hoy nos resolverá la duda.