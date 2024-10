La polémica tendencia de cortar las pestañas con tijeras, ¿es peligroso?

Nos hemos pasado media vida queriendo alargarlas, aportarles grosor, definirlas o rizarlas. Sí, hablamos de las pestañas. Y es que unas pestañas infinitas, con mucho volumen y que lleguen prácticamente hasta las cejas, es uno de los objetivos de muchos productos del mercado. Por eso una buena máscara de pestañas es un básico que siempre nos acompaña, porque —además de hacer el ojo más grande y espectacular—, define la mirada y aporta un toque ideal a nuestro maquillaje. Las pestañas siempre han sido un símbolo de belleza y sensualidad, tanto es así que las tiendas de extensiones de pestañas y las marcas de pestañas postizas se frotan las manos cada temporada. Sin embargo, algunas de las tendencias que podemos ver en redes sociales demuestran lo contrario. Y es que se ha puesto de moda cortar las pestañas con tijeras. Sí, como lees, rasurar las pestañas como si fueran las puntas del cabello.

¿Por qué hace la gente esto? Buena pregunta. Si una imagen vale más que mil palabras, un vídeo ya, ni te cuento. En este vídeo sale una chica con unas tijeras para uñas cortando las pestañas inferiores con el fin de provocar un efecto visual de párpado levantado, o lo que es lo mismo, un efecto 'lifting facial' inmediato. Retirando las pestañas inferiores y dejándolas a ras de la línea de agua del ojo, el efecto visual de ojo caído mengua y el ojo parece más achinado y subido. En definitiva, más joven.

Cómo cuidar tus pestañas naturales Objetivo Bienestar

La tendencia de cortar las pestañas con tijeras

Dejando de lado el peligro que supone utilizar una herramienta cortante tan cerca de los ojos, este truco de belleza hace aguas. Y es que, como bien apuntan los comentarios del post en Instagram, con dejar de maquillar las pestañas inferiores es más que suficiente. En cualquier caso, el efecto 'lifting' no es el único motivo por el que hay chicas cortándose las pestañas. También se hace bajo la creencia de que luego crecen más largas y fuertes. En este sentido, los dermatólogos desaconsejan esta práctica porque las pestañas tienen una función en nuestro cuerpo. La Dra. Vanessa Torres explica en las redes sociales que las pestañas protegen el globo ocular de polvo u otros microorganismos. Así que si no está roto, no lo arregles.