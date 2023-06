Hay vida más allá de la clásica máscara de pestañas en negra: estas son las más originales y arriesgadas

Un neceser de maquillaje debe incluir aquellos productos cosméticos que necesitamos tener en nuestro día a día para conseguir ese efecto ‘buena cara’ que todas queremos tener cada mañana antes de ir a la oficina. ¿Cuáles son esos productos imprescindibles de maquillaje duraderos que no nos pueden faltar? Podríamos decir que un buen corrector muy cubriente de nuestro tono de piel es un must, ya que unifica aquellas zonas rojizas de nuestra piel y consigue tapar la ojera de una forma muy natural, iluminándola. Además, un imprescindible es un colorete con el que hacernos la tendencia más viral de esta primavera, el ‘pinky cheeks’, la aplicación de colorete a pequeños toquecitos en los pómulos, consiguiendo un efecto rosado muy natural en las mejillas, haciendo la alusión de una piel tostada al sol. Sin embargo, puede que estos productos ya los tengas en tu neceser de maquillaje, por lo que te recomendamos otros menos versátiles pero que puedes usar para ocasiones más especiales para conseguir un maquillaje más elevado y elegante. Hablamos, por ejemplo, del iluminador, el cual aporta ese toque de brillo sutil en la zona superior de los pómulos perfecto para eventos de noche. Pero, sin duda, este año nuestras firmas de cosmética favoritas han incluido un producto de lo más novedoso y que promete convertirse en un must en nuestro neceser, sobre todo para complementar nuestro look festivalero. Hablamos de la máscara de pestañas de colores: azules, burdeos, verdes… las hay en un sinfín de colores diferentes.

Para complementar la máscara de pestañas de colores, en los últimos meses se ha visto en Tik Tok la tendencia del ‘dot eyeliner’ la aplicación de un punto con una sombra negra en la línea de agua, un maquillaje que lo llevan nuestras celebrities favoritas como Lola Índigo o Tini. Sin más, las máscaras de pestañas son un must en nuestro neceser porque nos abre la mirada, aunque en verano apuesta por una máscara de pestañas waterproof para evitar que este no se borre con el agua o el sudor. Por ello, y sabiendo que las máscaras de pestañas de colores son tendencia este verano, te enseñamos algunas que querrás tener para crear tu maquillaje perfecto para los eventos más divertidos este verano.

Máscara de pestañas azul, de Mina (10,20€)

Máscara de pestañas azul MINA

Máscara de pestañas Green Edition, de Maybelline (8,99 €)

Máscara de pestañas Green Edition Maybelline

Máscara de pestañas waterproof morado, de L A Girl (9,99 €)

Máscara de pestañas waterproof LA Girls

Máscara de pestañas Edición Limitada rojo, de Yves Saint Laurent (35,10 €)

Máscara de pestañas roja Yves Saint Laurent

Estas son algunas máscaras de pestañas en colores que puedes encontrar ya en tiendas.