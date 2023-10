¿Pestañas más largas? Estas son las 6 mejores máscaras del mercado

A la hora de crear nuestro propio neceser de maquillaje, debemos de hacernos con aquellos productos imprescindibles con los que podamos conseguir ese efecto 'buena cara' que todas queremos obtener cada mañana a la hora de ir a la oficina. ¿Cuáles son aquellos productos que sí o sí debemos incluir en nuestro neceser, sea la temporada del año que sea? Para empezar, te confirmamos que un corrector de ojeras e imperfecciones es esencial, ya que, además de 'tapar' ciertas partes de nuestro rostro y aquellas zonas rojizas, por su fórmula, conseguiremos iluminar estas zonas de manera muy natural, consiguiendo así un efecto de piel jugosa y juvenil. Además del corrector, otro cosmético indispensable en nuestra rutina de maquillaje sería el colorete, con el que conseguiremos la tendencia que se hizo viral la pasada primavera gracias a la famosa serie 'Emily in Paris', el 'pinky cheeks', que no es más que aplicar este producto en los pómulos y en la nariz para conseguir un efecto de piel tostada al sol. En otoño e invierno nuestra piel se torna un poco más pálida y seca por la piel, por lo que, además de cuidárnosla en profundidad con una buena crema hidratante apta para nuestro tipo de piel, hay un producto con el que conseguiremos que nuestra piel esté más iluminada. Hablamos del iluminador, el cual debemos aplicar en la zona superior de los pómulos y en el arco de cupido. Sin embargo, nuestro neceser y nuestro maquillaje no está completo sin una buena máscara de pestañas que nos abra la mirada.

La máscara de pestañas es un imprescindible en nuestra rutina, y es que gracias a ella, nuestro maquillaje diario de 'efecto buena cara' se verá mucho más fresco, rejuvenecido y natural. Si bien en verano apostamos por las máscaras de pestañas waterproof para que estas permanezcan intactas y perfectas incluso en la playa y en la piscina, este año nuestras tiendas de cosméticos favoritas lanzaron también sus propuestas de máscaras de pestañas de colores, perfecto para crear maquillajes icónicos en los festivales de música que se dan en España durante el verano. Este es un producto esencial en nuestro neceser y es que podemos aplicarlo varias veces para conseguir unas pestañas más impactantes, pues, por ejemplo, una capa de máscara de pestañas es perfecta para un maquillaje en el día a día pero, si queremos un resultado más elaborado, podemos aplicar varias capas más. Sin más, te enseñamos las máscaras de pestañas más icónicas con las que conseguirás una pestañas de infarto.

Máscara de pestañas Roller lash, de Benefit Cosmetics (30,99 €)

Damn Girl! Máscara de pestañas, de Too Faced (31,50€)

Maxi mod Volume & Definition, máscara de pestañas, de Kiko Milano (11,99 €)

Lash Paradise Mascara, de L'Oréal (11,95 €)

Maneater Magnetic Mascara, de Tarte (44,26€)

Máscara de pestañas lash Idôle, de Lancome (17,00 €)

Estas son seis máscaras de pestañas que puedes encontrar en el mercado y con las que conseguirás unas pestañas de infarto.