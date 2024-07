¿Te preguntas como las influencers se ven guapas con el pelo mojado? Estos consejos y trucos de experto te sacarán de dudas

Con la llegada del verano, muchas de nosotras soñamos con ese look despreocupado y chic que lucen las influencers al salir del agua. Sin embargo, el pelo mojado puede no siempre ser la opción más favorecedora debido a su difícil manejo. Una apariencia por lo general despeinada con la que muchas mujeres (sobre todo aquellas que utilizan a diario herramientas de styling) no se sienten cómodas. Aunque puede parecer refrescante y práctico en climas cálidos, hay consideraciones importantes a tener en cuenta. El desafío principal es el frizz, ese encrespamiento que queremos eliminar por todos los medios y que no siempre es posible a causa de la humedad. Esto hace que el cabello se vea esponjoso y, a veces, difícil de controlar. Algo que se complica aún más para los cabellos rizados con tendencia a este efecto y que pueden perder definición y forma. Además, las melenas mojadas se vuelven más vulnerables a daños externos, por lo que peinarlo y usar gomas de pelo no es una buena opción: al estar saturado de agua, el cabello se vuelve más frágil y propenso a romperse.

Con todos estos factores en mente, la experta Ana Martínez, Education Manager de Jean-Louis David, da algunas de las claves para llevarlo con éxito. “Los accesorios siempre son un gran aliado para un día de playa. Pañuelo, diadema, banda… Tienes miles de posibilidades. La banda se impone como un accesorio clave para este verano. Aunque cayó en el olvido desde los años 90, es el modelo del momento. Así que después de salir de la playa o la piscina con tu cabello mojado, no dudes en recurrir a la ayuda de un accesorio para verte divina en cualquier sitio”.

Además de los complementos, Ana también propone peinados clásicos de la estación para hacerle frente. “Las trenzas siempre son un acierto un día de playa o piscina. Cuando salgas del agua, divide tu cabello en dos y hazte dos trenzas. No es necesario que sean de boxeadora o desde la raíz. Con unas trenzas de tres cabos simples estarás perfecta después del baño”.

Fix the frizz de Glowfilter (20 euros)

Fix the frizz Glowfilter

Para protegerlo mejor, aplica un acondicionador sin aclarado como este de la marca de la influencer Marta Lozano. Este acondicionador sin aclarado y anti-encrespamiento reduce el tiempo de secado y protege el cabello de cualquier exposición al calor. Vegano y fabricado en España, es una opción excelente para mantener tu cabello saludable. Aplica aproximadamente el tamaño de un dátil en la palma de las manos, frótalas para calentar el producto y activar los ingredientes, y a continuación, aplícalo al cabello secado con toalla, húmedo o seco.

Para quienes buscan un full look mojado, Ana Martínez sugiere replicar un wet look un día de playa. “Puedes trabajar tu cabello después del baño, y con un protector solar que tenga fijación. Aplica tu protector solar y lleva tu cabello bien pegado todo hacia atrás. Y tendrás un peinado que muchas desearían llevar. Para ello, no debemos olvidar aplicar siempre nuestro protector para el cuero cabelludo y la fibra capilar, especial para el cabello durante todo el verano. Esto va a marcar una diferencia entre terminar el verano con una fibra capilar sana o el tener un cabello seco y sensibilizado”.

Bruma de tratamiento de Franck Provost (19,95 euros)

Bruma de tratamiento Franck Provost

Productos como la bruma de tratamiento Soins Essentiels de Franck Provost, también pueden ser de gran ayuda. Esta bruma tiene un efecto intensamente hidratante y revitalizante que aporta a tu cabello suavidad, flexibilidad y resistencia al daño. Además, protege contra factores externos y rayos UV.

Otra opción es llevar gorras, pañuelos o sombreros para proteger nuestro cabello del envejecimiento que produce el sol. Con estos consejos y productos, podrás lucir un cabello espectacular incluso cuando está mojado. La clave está en cuidar de tu melena y elegir los complementos y peinados adecuados para cada ocasión.