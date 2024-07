Dime qué tono de pelo tienes y te diré qué vestido de invitada te favorecerá más

Te pillamos en búsqueda del vestido de invitada perfecta para tu próxima boda, bautizo o comunión. Entonces, aprovechamos en comunicarte que, antes de escoger el definitivo, debes tener muchos detalles en cuenta. Primero de todo, ¿sabes cuáles son las tendencias en looks de invitada? Es un punto importante a destacar, puesto que de esta manera cogeremos ideas, así como sabremos qué se está llevando en el momento correspondiente. También, te será de gran ayuda construirte un moodboard con looks de invitadas de celebridades e influencers acordes con tus gustos o necesidades. O, incluso, coger referencias de estilismos de personajes ficticios que han marcado tendencia a lo largo de la historia, como el precioso vestido rojo de Julia Roberts en 'Pretty Woman' o el modelo más famoso en amarillo de Kate Hudson en 'Cómo perder a un chico en 10 días'. El siguiente detalle a tener en cuenta es uno de los definitivos para acertar totalmente en tu estilismo de invitada y todo tiene que ver con los tonos. De la misma manera que tu color de piel o de ojos condiciona la tonalidad de prendas de vestir o accesorios que más te favorecen, ocurre exactamente lo mismo con tu tono de pelo. Es decir, si eres rubia, morena o pelirroja te sentará mejor un vestido de invitada u otro.

Aunque a cada mujer le siente mejor al rostro un color u otro según su tono de melena, no significa que no se pueda optar por otros. Debemos tener en cuenta que también juegan otros factores ya mencionados, como la tonalidad de la piel o el color de los ojos. No obstante, si tenemos en cuenta todos estos detalles, será mucho más fácil a la hora de decantarte con un vestido de invitadadefinitivo. Si hablamos de marcas para ocasiones especiales, debemos hacer mención a las firmas españolas que se han ganado un hueco tanto en el corazón como en el armario de las editoras de moda. Hablamos de Laagam, Redondo Brand, Vogana o IQ Collection. No obstante, también tenemos a nuestra disposición muchas más opciones que nuestra redacción ha seleccionado para que la conviertas en tu opción final.

Si eres rubia, atrévete con los tonos azules (o toques en rojo)

Lo cierto es que a las chicas con la melena rubia les quedan bien los colores pasteles, así como los suaves. Es decir, los perfectos para esta época del año. No obstante, destacamos los tonos azules, puesto que resaltan e iluminan el rubio, así como también el rojo. Una de las opciones que más ideales es el mini vestido con lazada en la espalda en azul y rojo que Laagam acaba de lanzar en su página web.

Vestido palabra de honor con maxi lazo, de Redondo Brand (rebajado a 147 euros)

Vestido palabra de honor con maxi lazo. Redondo Brand

Vestido con lazada en la espalda, de Laagam (110 euros)

Vestido con lazada en la espalda. Laagam

Si eres pelirroja, no dudes en el color verde o morado

Aquí no tenemos ni una sola duda. Las pelirrojas estarán espectacularmente favorecidas tanto con vestidos de invitada en verde como en morado. Esta colorimetría conseguirá que su melena sea la clara protagonista del estilismo, así como dará luz al rostro.

Vestido lencero de efecto satinado, de Lady Pipa (rebajado a 150 euros)

Vestido lencero de efecto satinado. Lady Pipa

Vestido midi con capa multifuncional, de The Are (130 euros)

Vestido midi con capa multifuncional. The Are

Si eres morena, la colorimetría naranja será tu favorita

Hablamos de uno de los colores que mejor sientan a las melenas morenas y que es tendencia este verano. En estos momentos, encontraremos una infinidad de opciones de vestidos de invitada, pero nuestra redacción ha escogido los más modernos tanto en Sandro como en Aware Barcelona.

Vestido midi de manga corta, de Borow (74 euros)

Vestido midi de manga corta. Borow

Vestido escote cruzado, de Aware Barcelona (rebajado a 193 euros)

Vestido escote cruzado. Aware Barcelona

Si eres castaña, los tonos vibrantes, como el fucsia, te favorecerán

Las chicas con la melena castaña necesitan vestidos de invitada de colores vibrantes o saturados, como el fucsia. Desde el año pasado, esta tonalidad es tendencia, por lo que es fácil encontrar la propuesta definitiva. Algunas de las opciones donde puedes acertar son en Miphai o la marca andaluza Vogana.

Vestido floral, de Miphai (rebajado a 170 euros)

Vestido floral. Miphai

Vestdo fluido, de Vogana (rebajado a 204 euros)

Vestido de manga asimétrica. Vogana

Si tienes la melena negra u oscura, decántate por los colores neutros y suaves

Aunque a las chicas con el pelo oscuro tengan la suerte que les siente bien un sinfín de colores, destacamos aquellos más neutros o suaves. Hablamos de los negros, beiges, terracota o marrones. Si estás en busca de este tipo de tonalidades, IQ Collection o Dew&Corch serán tu solución.

Vestido con cut-out, de IQ Collection (215 euros)

Vestido con cut-out. IQ Collection

Vestido de manga asimétrica, de Dew&Corch (rebajado a 148 euros)

Vestido de manga asimétrica. Dew&Corch

A pesar de estas indicaciones, debes sentirte cómoda y favorecida con todo aquello que optes para tu look de invitada. No obstante, si tus propuestas coinciden con estas recomendaciones, será un acierto más que asegurado.