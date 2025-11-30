¿Problemas con las ojeras? 6 productos que deberías tener en tu radar

Las que tenemos las ojeras oscuras por defecto sabemos lo importante que es contar con un buen contorno de ojos. En mi caso, a lo largo de los años he ido probando muchas marcas, algunas más lowcost y otras más de lujo. Y al final, no es una cuestión de gastarnos mucho, sino de encontrar productos que realmente sean eficaces y no siempre va unido a un gran desembolso.

Por eso, hoy quiero enseñaros alguno de mis descubrimientos a lo largo de los años. Todos tienen algo interesante y por eso se merecen un espacio en este listado.

INNO-DERMA® EYE REVITALIZER

Ya os hablé hace poco de cómo Innoaesthetic presentaba ante profesionales de la estética sus últimas innovaciones. Y es que este laboratorio dermatólogo y médico-estético con sede en Barcelona está especializado en el desarrollo de fórmulas innovadoras para mejorar la salud y belleza de la piel. No solo trabajan para ofrecer productos de uso clínico, sino que tienen una gama de productos de uso domiciliario que son un buen aliado y que se complementan a la perfección con los tratamientos clínicos.

INNO-DERMA - Eyes Revitalize INNOAESTHETICS

En este caso, vamos a destacar un producto de la línea INNO-DERMA®, se trata del contorno EYE REVITALIZER. Llevo poco usándolo, de hecho es el producto que uso actualmente, pero ya empiezo a notar sus efectos. Este contorno está pensado para rejuvenecer nuestra mirada, para conseguirlo, reduce las visibles bolsas, ojeras y líneas de expresión. Su fórmula cuenta con péptidos, flavonoides y la tecnología epigenética Smart GPS®, esta combinación actúa directamente sobre la microcirculación y la elasticidad cutánea, mejorando la firmeza y la hidratación de la piel del contorno.

HYALURON ACTIV PROCEDURE – Crema Micro-Lift Ojos y Labios

Otro producto que me dio buenos resultados es de la marca Avène. Este laboratorio dermatológico francés, parte del grupo Pierre Fabre, está especializado en el cuidado de las pieles sensibles gracias a su activo estrella: Agua Termal de Avène. Llevan más de dos siglos empleándola y hoy en día cuentan con una amplia variedad de productos entre los que se encuentra la línea HYALURON ACTIV PROCEDURE a la que tuve la fortuna de acudir a su presentación.

Crema micro lift Ojos y labio Avène

Precisamente a esta línea pertenece la Crema Micro-Lift Ojos y Labios de la que os quiero hablar. Este cosmético antiedad combina tres ingredientes fundamentales en cualquier rutina de belleza: retinal, ácido hialurónico y niacinamida. El objetivo es mejorar la firmeza y reducir las arrugas de esta piel tan delicada. Al igual que la opción anterior, es una crema que también está pensada para usarla en combinación con tratamientos estéticos, ayudando a la efectividad de los mismos.

Life Plankton™ Eye Cream

La siguiente opción que os quiero presentar la conocí cuando repuse el sérum Life Plankton™ de Biotherm y compré un pack donde me incluían el contorno de ojos. Desde la marca nos prometen notar sus efectos en apenas 8 días, prometiendo combatir arrugas, bolsas y ojeras. Para conseguirlo cuentan con un componente estrella: Life Plankton™, este ingrediente es exclusivo de Biotherm y lo encontramos en la máxima concentración, el 5%.

Life Plankton Eye Cream Biotherm

Pero también cuenta con vitamina C, ácido hialurónico y adenosina. Todos estos ingredientes contribuyen a iluminar la mirada, hidratar y mejorar la elasticidad de la zona. Los efectos no son mágicos, pero sí que notas la diferencia en poco tiempo.

E-Peptide Eye Serum Icelandic Essence

Este contorno de ojos de LICO se ha convertido en un auténtico fenómeno porque promete ser una alternativa a la blefaroplastia. E-Peptide Eye Serum Icelandic Essence cuenta en su fórmula con tetrapéptido al 10% reduce bolsas en un 16% y ojeras en un 18,5% de manera inmediata, mientras que tras 28 días mejora la elasticidad del párpado superior en un 29,4%.

E-Peptide Eye Serum Icelandic Essence LICO

Entre sus activos destacan los tetrapéptidos veganos, microalgas sometidas a presión ártica y extracto de liquen islandés, que aportan descongestión y firmeza. Su precio es de 47,90 € en licocosmetics.com.

Arganour – Elixir Eye Contour

Si buscas una opción 100% natural, el Elixir Eye Contour de Arganour trabaja en tu contorno de ojos y redefine la mirada con acción 360º. Su fórmula dermatológicamente testada hidrata, rellena, reafirma y reduce bolsas y ojeras desde la primera aplicación.

Elixir Contorno de Ojos Arganour

Entre sus activos encontramos esencia de flores blancas (mejora la firmeza del párpado +27%, atenúa ojeras +19%), algas rojas y helecho negro, cafeína, aceite de semillas de higo chumbo y ácido hialurónico de bajo peso molecular. Todo ello convierte a este producto en un aliado para revitalizar la mirada.

Insta Eyes

Conocido como el “boli mágico”, este sérum de Sepai en formato roll-on metálico eleva párpados y borra ojeras y bolsas al instante. Sus resultados se notan en apenas 3 minutos y duran hasta 8 horas, con un efecto lifting progresivo tras 15 días de uso.

Insta Eyes Sepai

Su fórmula combina hexapéptidos de última generación, extracto biotecnológico de Gleditsia y Argireline Amplified, que actúan sobre arrugas de expresión y signos de cansancio.

¿Qué producto elegir?

El mercado cosmético nos presenta multitud de opciones para mantener el correcto cuidado de nuestro contorno de ojos. Dependerá de lo que estés buscando tratar la elección de un producto u otro e incluso sumarle algún accesorio extra que nos ayude a tratar la zona, como masajeadores de frío o dispositivos de luz LED o microvibración.

Si tu problema es la inflamación de la zona tendrás que dar prioridad a ingredientes descongestivos y quizás complementar con algún accesorio para tratar la zona. Pero si tu problema es la pigmentación de la ojera probablemente lo mejor será optar por activos que unifiquen y aporten luminosidad, reduciendo la oscuridad de la ojera. La opción perfecta no existe como tal, porque cada una tenemos necesidades distintas, pero si no sabéis por dónde empezar estos productos pueden ser un buen punto de partida y quizás se conviertan en un básico de tu neceser.