Los productos capilares para cuidar las canas y mantenerlas bonitas y luminosas

Una de las tendencias capilares de 2025 más fuertes tienen que ver con las canas. Y es que una vez que te las dejas crecer, ya no hay vuelta atrás. Lo confirmamos por el simple hecho de que, sientan tan bien a las mujeres de cualquier edad, que, automáticamente, nos olvidamos de los tintes por y para haber. Es más, no desentonan con los cortes de pelo que más se llevarán el año que viene, como el bob o el clavicut. Eso sí, no solamente es difícil autoconvencernos de abrazar a nuestras canas y estar seguras de ello, sino que también lo es la tarea de reemplazar todos los productos de belleza que llevamos utilizando durante toda la vida. De la misma manera que ocurre con los rubios, el mantenimiento es minucioso, constante y costoso. Es decir, además de no tirar la toalla a la primera de cambio en relación con su cuidado, también debemos estar seguros de qué artículos de belleza son perfectos para mantener las canas sanas, bonitas y con brillo. Es por ello que, antes de crear tu rutina capilar perfecta para este invierno, lo primero es informarse sobre qué tratamientos o qué ingredientes componen los ítems para el mimo a nuestras estas.

La clave para mantener las melenas con canas es la buena selección de los champús, acondicionadores, mascarillas o aceites. Todos ellos son los encargados de conseguir que nuestro cabello mantenga el color intacto, así como fortalecerlo y evitar que se oxide. Debemos tener en cuenta que, en muchas ocasiones, son complicadas de dominar. Tienden a ser secas y quebradizas, debido a una reducción de la melanina, el pigmento responsable del color del cabello, por lo que tendremos que ser más insistentes con el cuidado de estas. Para ello, nuestra redacción ha seleccionado cinco productos capilares para cuidar las canas y mantenerlas bonitas y luminosas.

Aceite capilar para canas, de Moroccanoil (30 euros)

Aceite capilar para canas. Moroccanoil

Uno de los pasos imprescindibles en la rutina es la utilización de aceites capilares y, las mujeres con canas, deben estar más atentas en su selección, ya que estamos hablando de un cabello delicado. Hemos seleccionado este aceite capilar con pigmentos violetas correctores de Moroccanoil que está diseñado para neutralizar los tonos cobrizos, anaranjados, amarillos, con mechas o grises. Con una fórmula ligera enriquecida con aceite de argan, facilita el peinado, así como potencia el brillo, suavidad y acondicionamiento duradero sin dejar residuos.

Champú para canas, de Redken (24 euros)

Champú para canas. Redken

Obviamente, un champú con los ingredientes necesarios para cuidar las canas es indudable. Este artículo de Redken acondiciona en profundidad, así como aporta fuerza y respeta los cabellos coloreados. Su función principal es reparar los puentes debilitados del cabello, aportando resistencia y fuerza a la melena. Antes de nada, debemos saber cómo se utiliza. Después de agitar, aplicaremos el producto en nuestro cabello y lo dejaremos durante un minuto para conseguir una acción absorbente óptima. Finalmente, pasaremos el cepillo para retirar el exceso de producto.

Champú violeta, de Olaplex (22 euros)

Champú violeta. Olaplex

De la misma manera que con las melenas rubias, en las grisáceas también utilizaremos los champús violetas. Uno de los más recomendados es el cuarto paso de Olaplex, que neutraliza los indeseados tonos coloridos. Asimismo, se trata de un producto de belleza altamente concentrado que limpia, tonifica y repara con una fórmula sin sulfatos que también potencia el brillo en su primer uso.

Mascarilla matificante, de Kérastase (40 euros)

Mascarilla matificante. Kérastase

Del champú violeta, también pasamos a la mascarilla matificante. También estamos hablando de uno de los ítems de belleza necesarios para mantener nuestras canas bonitas y con brillo. Además de neutralizarlas, también tiene la capacidad de recuperar su glow gracias a la composición rica en pigmentos azules y violetas. Asimismo, contiene ácido hialurónico, un ingrediente esencial para reparar todas las lesiones del cabello, así como asegurar la suavidad de este.

Acondicionador para canas, de Davines (36 euros)

Acondicionador para canas. Davines

O, también tienes la opción de los acondicionadores para canas. Este de Davines es uno de los más confiados de las editoras de moda que, de nuevo, neutraliza los tonos no deseados, desenreda y suaviza al instante.

Estamos en un momento idóneo para informarnos sobre todo lo que debemos hacer para cuidar las canas y mantenerlas sanas, brillantes y bonitas. Ya no utilizarás los champús para tapar canas, sino que ahora presumirás de ellas.