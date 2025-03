Sérums hidratantes (y con plus de luminosidad) para presumir de efecto ‘buena cara’ esta primavera

El objetivo de cualquier editora de belleza esta primavera es conseguir una piel radiante, así como jugosa. Es decir, que podamos salir a la calle sin ni una gota de maquillaje presumiendo de una dermis bien cuidada y de aspecto sano. O, también sumarnos a la tendencia make up no make up que defiende simular que no vamos nada maquilladas. Porque el punto más importante a la hora de conseguir un efecto 'buena cara' es tener una rutina facial efectiva a nuestras necesidades o, también, con activos que renuevan nuestra piel, como los sérums hidratantes con un plus de luminosidad.

No es nada concebible tener una rutina facial (tanto de día como de noche) sin contar con los sérums hidratantes. Todo un imprescindible que nos ayuda a vernos una tez tersa y rellena, así como más glowly y joven. Y ahora que ha comenzado la temporada de primavera-verano no solemos recurrir a tantos productos de maquillaje porque queremos descansar la dermis, así como no sentirla nada pesada. Por ello, a estas alturas del año solemos salir a la calle o bien luciendo la naturalidad de nuestra piel, o bien, con aquellos ítems con texturas más ligeras. No cabe duda de que los sérums hidratantes luminosos son la clave para conseguir un rostro despierto.

5 sérums hidratantes luminosos para esta primavera

En estos momentos todos necesitamos un sérum hidratante con un plus de luminosidad de confianza que nos ayude a conseguir una dermis radiante y de efecto 'buena cara'. Y si todavía tienes ninguno, nosotras hemos hecho toda una lista de la compra con cinco esenciales que no pueden faltar en tu neceser. ¡Te contamos todo!

Sérum de alto rendimiento, de Charlotte Tilbury (79 euros)

Sérum de alto rendimiento. Charlotte Tilbury

Para conseguir una piel de cristal, el best seller de Charlotte Tilbury es una de las alternativas más eficaces. Hablamos de un sérum de alto rendimiento que ilumina el cutis y potencia la hidratación, así como es perfecto para todo tipo de pieles. Se utiliza tanto por las mañanas como por las noches antes de la crema hidratante para completar una rutina facial glass skin.

Sérum de noche, de Erborian (50 euros)

Sérum de noche. Erborian

En la rutina facial de noche también es esencial añadir un sérum hidratante con efecto glow que nos ayude a beneficiarnos de todos sus activos efectivos. Se trata de un tratamiento coreano que combina 17 extractos de plantas con ingredientes expertos como 10% de PHA y ácido hialurónico para obtener resultados visibles desde la primera noche. Al día siguiente nos levantamos con una dermis más jugosa, los signos de fatiga se reducen y la piel está visiblemente más bonita.

Sérum de efecto lifting, de Kiko Milano (22 euros)

Sérum de efecto lifting. Kiko Milano

Este sérum de efecto lifting con luminosidad intensa con colágeno marino que despierta un efecto 'buena cara', minimiza las arrugas y signos de cansancio y relaja los rasgos del rostro. Su fórmula se basa en una tecnología cosmética revolucionaria con capacidad de potenciar la belleza de la piel, así como del maquillaje.

Sérum de vitamina C, de Biovène (7 euros)

Sérum de vitamina C. Biovène Barcelona

Uno de los ingredientes más necesarios para lucir una piel radiante es la vitamina C, un esencial que añade Biovène en uno de sus sérums hidratantes. Se trata de un tratamiento facial, iluminador con extracto de plátano y naranja, especialmente beneficioso para pieles apagadas y cansadas, así como para evitar la hiperpigmentación y los signos de envejecimiento.

Sérum hialurónico, de Caudalíe (30 euros)

Sérum hialurónico. Caudalíe

Este best seller de Caudalíe está destinado para todo tipo de pieles, pero, sobre todo, ayudará a aquellas más sensibles. Su principal objetivo es restablecer el equilibro hídrico de la epidermis para que la piel esté repleta de agua y calmada, flexible y suave. Se puede utilizar tanto de día como de noche, así como conseguimos un resultado más luminoso para presumir de efecto 'buena cara'.

En definitiva, para presumir de una piel brillante y radiante durante esta primavera, la clave de belleza es tener una buena rutina facial efectiva, además de los sérums hidratantes con un plus de luminosidad.