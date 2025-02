Soy dermatóloga y esta es la mejor crema hidratante de Mercadona: cuesta menos de 3 euros

Una de las grandes características de Mercadona es la innovación. Esta cadena siempre busca crear nuevos productos para satisfacer las necesidades de sus clientes. Su último lanzamiento es un brillo de labios que está arrasando por su parecido con algunos de alta gama, pero con una diferencia abismal de precio: este lip oil cuesta 4,50 euros. No solo tiene este producto de alta calidad, cuenta con muchos otros que ayudan a la higiene y el bienestar por un gran precio gracias a su marca blanca.

La cadena de Juan Roig se ha consolidado como un referente en el mundo de la cosmética gracias a su marca Deliplus, que ofrece una amplia variedad de productos de higiene y cuidado personal. Entre sus opciones destacan las lociones corporales diseñadas para hidratar, nutrir, reparar y calmar la piel. Ha sacado una nueva gama de cremas, que reemplazan a algunas ya existentes previamente.

Dentro de esta gama, la cadena valenciana comercializa cuatro cremas hidratantes, cada una con una función: Hidrata, Nutre, Repara y Calm. Cada una está formulada para atender distintas necesidades, pero según la dermatóloga Leire Barrutia, una de ellas sobresale por encima del resto. En un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@dermisphere), la doctora Barrutia ha analizado estas lociones y ha compartido su opinión profesional sobre cada una de ellas.

Esta es la mejor crema de Mercadona, según una dermatóloga

De todas las cremas corporales analizadas, la dermatóloga tiene clara su elección: la loción “Repara” es la mejor de todas. “Es la que más me gusta porque lleva urea al 10%, ya sabéis que es un activo que hidrata, exfolia y ayuda a alisar rugosidades como la queratosis pilar”, explica. Además, destaca la presencia de dexpantenol o vitamina B5, ingredientes que “ayudan a reparar la piel”. Su precio es de 2,20 euros por unidad. Cada bote es de 400 ml por lo que tiene un precio de 0,55 € por cada 100 ml.

Si bien menciona que la fórmula no contiene otros ingredientes especialmente innovadores, considera que por su precio asequible, su composición es más que adecuada. “No me parece mal para el precio que tiene y, dentro de estas, sería con la que me quedaría”, concluye.

Una dermatóloga analiza las nuevas cremas de Mercadona

Además de la que considera la mejor, analiza todas las nuevas lociones. De hecho, el primer producto que revisa es “Calm”, una crema formulada para pieles sensibles. “Sería la sustituta de la loción ‘Atopics’ anterior de Mercadona”, menciona la especialista. Sin embargo, reconoce que le convence menos que su predecesora, a pesar de contener niacinamida, un activo con propiedades calmantes. “Echo de menos ceramidas fundamentales en cremas para piel con tendencia atópica porque refuerzan la función barrera de la piel y no me gusta tampoco que lleva perfume”, señala.

Posteriormente, analiza la loción “Hidrata”, cuya fórmula incluye aloe vera y ácido hialurónico. Según la dermatóloga, esta crema es adecuada para pieles sin necesidades específicas, pero carece de ciertos ingredientes esenciales. “Tiene activos como la glicerina o la manteca de karité, pero le faltan reparadores esenciales como el pantenol, la niacinamida o las ceramidas”, explica.

La dermatóloga también menciona la loción “Nutre”, que “combina distintos aceites hidratantes”, como el de almendras dulces con centella asiática. Sin embargo, le gusta menos porque no lleva activos reparadores como las ceramidas, la niacinamida, el pantenol o incluso la urea.

En definitiva, la empresa valenciana líder en distribución alimentaria de España ofrece una amplia gama de cremas hidratantes accesibles y eficaces, pero si buscas una opción que hidrate en profundidad, repare la piel y ayude a mejorar su textura, la loción “Repara” es la mejor alternativa. Todo ello por menos de 3 euros, convirtiéndola en una opción ideal para el cuidado corporal diario sin gastar de más.