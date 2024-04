5 sérums capilares de noche con ácido hialurónico que reparan e hidratan tu melena en cuestión de días

Cada vez más integramos nuevos productos beauty a nuestra rutina de cuidado de cabello. Porque además de preocuparnos por los champús que solucionen nuestras necesidades o por los ítems estrella que sanan todas nuestras puntas, también existen otros imprescindibles para presumir de melena. Uno a que nos estamos refiriendo es el sérum capilar de ácido hialurónico que empleamos en las noches. ¿Por qué es tan importante hacerse con uno? Sin ninguna duda, una de las razones más importantes es que es el elemento que debemos tener en nuestro neceser para reparar e hidratar nuestro cabello. Con la llegada del verano, época en la que tomamos el sol y nos bañamos en la piscina o la playa, la melena es una de las que más sufre. Sobre todo, los rayos de sol daña la cutícula, que es la capa externa que reviste y protege el cabello y la desgasta, consiguiendo una imagen no sana y con menos brillo. No obstante, no solamente ocurre en esta época del año, puesto que las mujeres que tienen el pelo teñido (y, en especial, las melenas rubias) pierden hidratación a través de los procesos de tinte. Y es que el sérum capilar de noche con ácido hialurónico es la solución perfecta para conseguir la melena de nuestros sueños. El ácido hialurónico es un ingrediente que cada vez más estamos utilizando en la rutina facial y que ahora estamos empezando a utilizar en la capilar. ¿Por qué es tan importante tenerlo en cuenta? Aporta hidratación al cabello y combate el encrespamiento. Asimismo, sella las cutículas agrietadas y fortalece el cabello para mantener un aspecto sano y bonito.

El modo de empleo del sérum capilar con ácido hialurónico es sencillo. Solamente debemos extender el producto por el cabello de medios a puntas, sin llegar a la raíz, ya que proporcionaría que esta se engrasara. No se debe aclarar, únicamente peinar y dejar secar. Las chicas con el pelo muy seco deberán repartir utilizando mucho menos producto para no ensuciar demasiado la melena. Asimismo, se puede aplicar todas las noches y tanto con el pelo mojado como seco. En estos momentos tenemos a nuestra disposición varias opciones de sérums capilares con ácido hialurónico con distintos objetivos y marcas profesionales, como Elvive, Kerastase o Revox. Desde con la acción de rellenar hasta como actor reparador, así como para hidratar o calmar. No cabe duda de que los sérums capilares con ácido hialurónico son nuestro mejor aliado para sobrevivir a tener una melena dañada este verano.

Sérum rellenador, de Elvive (rebajado a 6 euros)

Sérum rellenador. Elvive

Sérum reparador, de Kérastase (rebajado a 31 euros)

Sérum reparador. Kérastase

Sérum hidratante, de Revox (7 euros)

Sérum hidratante. Revox

Sérum hidratante y calmante, de Sephora Collection (18 euros)

Sérum hidratante y calmante. Sephora Collection

Sérum revitalizante, de Rossano Ferretti (52 euros)

Sérum revitalizante. Rossano Ferretti

En definitiva, los sérums capilares con ácido hialurónico son la salvación de toda mujer para presumir de melena sana y bonita durante los próximos meses.