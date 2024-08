Esta es la única forma con la que evitarás la marca de las gafas: abre el neceser de maquillaje

Hay personas a las que no les salen nunca, pero también las hay que las desarrollan nada más ponerse las primeras gafas. Hablamos de las marcas que dejan las gafas en la cara, concretamente en los laterales de la nariz. Y es que estas molestas marquitas que dejan las gafas de sol (o las de ver) parecen no desaparecer nunca. Cuando nos quitamos las gafas y nos ponemos las lentillas, tiramos de corrector, de base de maquillaje y de todas las armas con las que contamos para taparlas, pero, al día siguiente, volvemos a ponernos las gafas y no dejamos el tiempo suficiente para que esas manchitas, que están empezando a oscurecerse, desaparezcan. ¿Y qué podemos hacer? No llevar las gafas no es una opción. Vale que para presumir hay que sufrir, pero más sufre una si no ve tres en un burro, ¿no?

La presión ejercida por la patilla, el propio peso de las gafas, la forma de la nariz o, incluso, un ajuste incorrecto, pueden ser algunos factores determinantes en la aparición de estas marcas. Y, por desgracia, en verano es peor, ya que la humedad y la fricción las empeoran. En estos casos, es mejor prevenir que curar, por eso desde la web de la Óptica Hispania, nos dan algunos truquitos:

Ajusta correctamente tus gafas : asegúrate de que tus gafas de ver o de sol te queden bien ajustadas para que no se deslicen por la nariz. Un ajuste adecuado puede ayudar a distribuir el peso y reducir la presión en la nariz.

: asegúrate de que tus gafas de ver o de sol te queden bien ajustadas para que no se deslicen por la nariz. Un ajuste adecuado puede ayudar a distribuir el peso y reducir la presión en la nariz. Utiliza almohadillas nasales de silicona : pueden hacer que las gafas sean más cómodas de llevar y reducir la presión en la nariz.

: pueden hacer que las gafas sean más cómodas de llevar y reducir la presión en la nariz. Invierte en unas gafas más ligeras : las gafas más ligeras ejercen menos presión sobre la nariz. Las monturas de titanio o plástico ligero son mejores que las de metal pesado.

: las gafas más ligeras ejercen menos presión sobre la nariz. Las monturas de titanio o plástico ligero son mejores que las de metal pesado. Quítate las gafas de vez en cuando : deja que la zona respire, la gafa está taponando la zona de la piel marcada. Así, se alivia la presión en la nariz.

: deja que la zona respire, la gafa está taponando la zona de la piel marcada. Así, se alivia la presión en la nariz. Limpia y seca tu nariz con frecuencia : la humedad causa irritación y marcas. Esto es más habitual en personas que tienen la piel más grasa o mixta.

: la humedad causa irritación y marcas. Esto es más habitual en personas que tienen la piel más grasa o mixta. Usa fundas de silicona para las patillas: aparte de las almohadillas nasales, las fundas de silicona, que se colocan en las patillas de las gafas, ayudan a distribuir mejor la presión.

El truco de maquillaje para que no se marquen las gafas

Adolescente con gafas FREEPIK FREEPIK

Ya hemos visto los consejos que recomiendan los expertos ópticos a la hora de prevenir estas marcas, pero, ¿qué pasa si ya hacemos todo esto y las marcas siguen estando ahí? En este sentido, la única solución que hay (si no queremos optar por llevar lentillas todos los días) es intentar que el contacto entre la lente (ya sea de sol o gafas de ver) y la piel sea estable y sin roces. Por eso, conseguir una película que se interponga entre ambas va a ser la mejor opción. Y no hablamos de base de maquillaje, de hecho, es mejor aplicar poca cantidad en esa zona para que la piel respire y que tenga acabado mate. El producto de maquillaje que nos va a ayudar con las marcas de las gafas son los polvos translúcidos.

Aplica una ligera capa de polvo en la zona de la frente y la nariz, y en las áreas donde las gafas suelen tocar tu rostro. Esto ayudará a fijar el maquillaje y evitar que se corra. También evitará el movimiento de la gafa y rebajará la presión. De este modo, reduciremos la transferencia y ayudaremos a mantener la base en su sitio. La creadora de contenido Siara (@siiara_) nos enseña cómo lo hace ella.

¡Di adiós a las marcas!