Encuentra tu nuevo perfume para el otoño: 7 fragancias que dejan huella

El otoño ha desatado una auténtica batalla por la máxima intensidad en el mundo de la perfumería masculina. La tendencia dominante se inclina hacia los elixires, versiones concentradas y poderosas que buscan dejar una huella imborrable. En esta liga juegan pesos pesados como Boss Bottled Elixir, de Hugo Boss, una fragancia con una potencia casi desbordante gracias a sus notas de incienso y cardamomo. Le sigue de cerca Invictus Victory Elixir de Paco Rabanne, que apuesta por la calidez de las maderas y el haba tonka, y Le Male Elixir de Jean Paul Gaultier, una bomba de seducción que combina la dulzura de la miel con la rotundidad del tabaco.

Frente a esta corriente de opulencia olfativa, otras casas apuestan por la evolución serena de sus iconos. Es el camino que ha tomado Giorgio Armani con Acqua di Giò Parfum, una reinterpretación que dota al clásico aroma marino de profundidad y un misterio renovados. La clave está en la incorporación del incienso, que envuelve la frescura original en un velo más oscuro y sofisticado, ofreciendo una alternativa elegante para quienes huyen de la estridencia.

No obstante, no todo son aromas densos y pensados para la noche. La temporada también reserva un espacio para la versatilidad del día a día, como demuestra Polo 67 de Ralph Lauren. Esta fragancia consigue un equilibrio entre frescura y energía al combinar la bergamota cítrica con la masculinidad terrosa del vetiver, una de las propuestas más polivalentes para el hombre contemporáneo, tal y como han publicado en GQ. La apuesta por la versatilidad de la marca no se limita a sus perfumes, ya que el estilo de Ralph Lauren sigue siendo un referente elegido por celebridades para marcar tendencia.

La sofisticación y el atrevimiento como sellos de identidad

En este sentido, la elegancia para un entorno más formal encuentra su mejor exponente en L'Homme de Prada. Lejos de buscar un impacto inmediato, este perfume juega con la sutileza del iris y el neroli para proyectar una pulcritud casi atemporal. Es una fragancia limpia y discreta, perfecta para acompañar un estilo cuidado sin necesidad de alzar la voz.

Por otro lado, para quienes prefieren no pasar desapercibidos, The Most Wanted Parfum de Azzaro se erige como la opción más atrevida. Se trata de una composición que vibra desde el primer momento gracias al jengibre y que se asienta sobre un fondo de madera de bourbon, dejando una estela especiada y vibrante que resulta magnética y deliberadamente llamativa.