Celebrities
Carmen Lomana empieza el otoño con el vestido de punto a rayas que rejuvenece (y nunca pasa de moda)
Un diseño de firma francesa que ha rescatado de su maravilloso armario
Carmen Lomana lo ha vuelto a hacer: ha demostrado por qué su estilo sigue siendo referente dentro y fuera de las redes sociales. La colaboradora de radio y televisión ha compartido recientemente un estilismo que se ha convertido en objeto de deseo inmediato. Se trata de un vestido de punto con estampado de rayas horizontales que, además de ser un clásico infalible en cualquier armario, cuenta con un poderoso efecto rejuvenecedor que favorece a mujeres de todas las edades.
A sus 77 años, Carmen Lomana continúa marcando tendencia con looks que combinan sencillez y sofisticación. En esta ocasión, la empresaria ha apostado por un diseño de Sandro, la firma francesa que se ha consolidado como favorita de celebridades y royals como Victoria Federica o la Reina Letizia. Una elección que reafirma su buen ojo para dar con piezas versátiles que nunca pierden vigencia.
El vestido de punto que realza la silueta
El diseño elegido por Carmen es un vestido de corte midi confeccionado en punto, con cierre abotonado en la parte frontal. Sus mangas largas terminan en un delicado volante que también se repite en el bajo, un detalle que aporta movimiento y feminidad al look. El estampado de rayas horizontales en negro sobre un fondo crudo crea un contraste elegante y atemporal que se adapta a cualquier ocasión.
Lo mejor de esta prenda es su capacidad para realzar la figura sin ceñirse en exceso. Se ajusta de manera sutil, resaltando la silueta de una forma natural y sin rigidez, lo que lo convierte en un comodín perfecto tanto para un día de trabajo como para una comida especial o una tarde de eventos.
Un clásico con efecto rejuvenecedor
El vestido de rayas es, sin duda, uno de esos básicos que han resistido al paso del tiempo. Igual que ocurre con el little black dress o con el estampado floral, esta prenda se ha convertido en un imprescindible del armario femenino. Lomana demuestra que apostar por un diseño así no solo garantiza acierto estilístico, sino que además aporta frescura, modernidad y un toque rejuvenecedor inmediato.
En su última aparición en redes, Carmen combinó este vestido con total naturalidad, dejando claro que su estilo es un equilibrio entre tendencia y elegancia atemporal. No es casualidad que cada uno de sus looks despierte interés: su capacidad para reinterpretar clásicos y darles un aire renovado sigue inspirando a mujeres de distintas generaciones.
Sandro, la firma detrás del look
La marca francesa Sandro es conocida por ofrecer diseños que se mueven entre lo clásico y lo contemporáneo, logrando prendas capaces de acompañar durante años sin perder actualidad. El vestido que llevó Carmen es un ejemplo perfecto de esa filosofía: combina un patrón sencillo con detalles cuidados, logrando una pieza que no solo está en tendencia este otoño, sino que seguirá siéndolo durante mucho tiempo.
Con este look, Carmen Lomana confirma que la elegancia no tiene edad y que los básicos bien elegidos se convierten en aliados infalibles para cualquier momento. El vestido de rayas de punto vuelve a consolidarse como el comodín imprescindible del entretiempo.
✕
Accede a tu cuenta para comentar