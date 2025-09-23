Nuria Roca tiene claro que para acabar septiembre necesitamos una camisa con corbata para ser la más fashion de la oficina

Nuria Roca nunca deja indiferente con sus elecciones de estilo, y esta vez ha vuelto a sorprender con un look que reinterpreta el clásico uniforme de oficina. La presentadora, siempre fiel a su sello de color, originalidad y sofisticación relajada, ha demostrado que incluso en los últimos días de septiembre se puede dar un giro fashion a los básicos de armario. ¿La clave? Apostar por una camisa con corbata, combinada con pantalones de corte impecable y un mix cromático que funciona como una auténtica lección de estilo.

El look que combina fuerza y frescura

En su última aparición, Nuria Roca ha lucido una camisa rosa de Twin-Set, una prenda con un detalle inesperado: una fina corbata en el mismo tono que rompe con la monotonía y aporta un aire elegante y vanguardista. Esta elección demuestra cómo las prendas de oficina pueden reinventarse con pequeños detalles que marcan la diferencia.

La ha combinado con unos pantalones de Alba Conde, en rojo intenso, creando un contraste cromático que transmite fuerza, seguridad y, al mismo tiempo, frescura. Se trata de un juego visual muy en la línea de la presentadora, que no tiene miedo a apostar por combinaciones arriesgadas que después se convierten en inspiración para muchas de sus seguidoras. El conjunto lo completa con unas sandalias de Alohas, un calzado versátil que aporta el punto de comodidad y modernidad necesario para un look de oficina que también puede alargarse hasta un plan de tarde.

Una propuesta ideal para la oficina

Lo más interesante de esta elección es que Nuria consigue transformar un estilismo que, sobre el papel, podría ser demasiado formal, en una propuesta que inspira dinamismo y tendencia. La camisa con corbata funciona como guiño masculino reinterpretado en clave femenina, un recurso muy potente en el vestidor de otoño.

Además, los colores juegan un papel fundamental: el rosa suaviza y aporta luminosidad, mientras que el rojo transmite seguridad y energía. Juntos, forman un dúo ganador para despedir septiembre con estilo y encarar octubre con toda la actitud.

La inspiración que necesitamos para septiembre

En un momento en el que muchas buscan looks cómodos pero con un toque diferenciador para el día a día, Nuria Roca vuelve a adelantarse y a marcar camino. Su outfit es una prueba de que no hacen falta grandes artificios para destacar en la oficina: basta con apostar por piezas especiales, jugar con el color y atreverse con algún detalle inesperado.

La presentadora, además, ha confesado en redes que la camisa es de la temporada pasada, aunque no la había estrenado hasta ahora, lo que demuestra otra lección de estilo: no siempre se trata de comprar constantemente, sino de saber redescubrir nuestro propio armario. Con este look, Nuria Roca reafirma que el estilo está en los detalles y que una simple corbata puede ser el accesorio perfecto para convertir un outfit de oficina en una propuesta cargada de moda.