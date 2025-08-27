María Pombo confirma con su último look cuáles serán las botas de la temporada

Aunque todavía estemos en pleno verano, las tendencias del próximo otoño-invierno ya empiezan a hacerse visibles. Las firmas tienen sus colecciones listas y las influencers no tardan en adelantarnos lo que veremos en la calle. Una de las primeras en dar la pista ha sido María Pombo, que durante sus vacaciones en el norte ha estrenado un calzado que apunta a colarse entre los imprescindibles del otoño. Unas botas biker con hebillas de aire cañero firmadas por Jeffrey Campbell.

María se encuentra disfrutando de unos días de desconexión en Cantabria junto a su familia. Entre planes de montaña, naturaleza y juegos con sus hijos, la influencer ha compartido un look que combina comodidad y tendencia. Con un conjunto vichy y con barn jacket, las botas biker en tono marrón se llevan toda la atención. Su diseño con varias hebillas metálicas, caña media y acabado robusto demuestra que el estilo motero pisa fuerte de nuevo.

María Pombo con las botas biker marrones Trouble de Jeffrey Campbell @mariapombo

Lo interesante de esta elección es cómo consigue transformar un estilismo sencillo en algo especial. Las botas aportan carácter y un aire diferente que rompe con la idea de que este tipo de calzado solo funciona en looks muy concretos. Al contrario, la propuesta de María muestra que encajan tanto en un día de campo como en un paseo urbano, multiplicando las posibilidades de combinación.

El estilo biker regresa con fuerza y lo hace cargado de versatilidad. Este modelo se adapta fácilmente a vestidos cortos, faldas, pantalones rectos o incluso a vaqueros anchos. Su estética recuerda al espíritu rebelde de los noventa pero con una actualización más pulida y pensada para el día a día. La clave está en su comodidad, ya que son planas, resistentes y perfectas para acompañar largas jornadas sin renunciar al estilo.

La elección de María confirma algo que ya se intuía en el avance de temporada: las botas serán una pieza clave del armario. Las cowboy continúan como apuesta segura, aunque este otoño las biker reclaman su lugar con hebillas, acabados desgastados y un aire cañero que suma personalidad a cualquier estilismo. Además, su carácter todoterreno las convierte en una inversión segura para toda la temporada.

Botas Trouble de Jeffrey Campbell, en color marrón y en negro. Au Revoir Paris

La versión que ha elegido María Pombo pertenece a Jeffrey Campbell, una firma experta en darle un aire distinto a los clásicos. El modelo Trouble está disponible en Au Revoir Paris, una boutique multimarca de referencia para quienes buscan piezas con personalidad. Además de la opción en marrón que ha llevado María, también se puede encontrar en negro, pensado para quienes prefieren un acabado más clásico pero igual de versátil.

La influencer ha vuelto a poner el foco en una tendencia que promete extenderse en cuestión de semanas. Su estilo consigue que una elección puntual se convierta en inspiración colectiva, y todo apunta a que este otoño-invierno las botas biker con hebillas estarán en todas partes. Y María Pombo ya se ha encargado de confirmarlo.