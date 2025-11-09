La mascarilla violeta que transforma la piel en 10 minutos: combate las rojeces y potencia la luminosidad

Una mascarilla violeta con fórmula activa que promete renovar la piel en tiempo récord. Así es la nueva propuesta de Paula’s Choice. La firma combina la potencia de los ácidos exfoliantes con ingredientes calmantes para crear Skin Perfecting Peeling, un tratamiento semanal que deja la piel más uniforme y luminosa desde la primera aplicación.

El poder de los ácidos: exfoliación y luminosidad

La clave está en la combinación de alfahidroxiácidos (AHA) y betahidroxiácidos (BHA), dos tipos de exfoliantes químicos que actúan a distintos niveles de la piel. Los AHA, solubles en agua, trabajan sobre la superficie eliminando las células muertas, difuminando las líneas de expresión y devolviendo la luminosidad perdida. Entre ellos se encuentran el ácido glicólico, láctico, mandélico, málico y tartárico, una mezcla potente que además ayuda a reforzar la barrera cutánea y mantener la hidratación.

El BHA, por su parte, —ácido salicílico al 2 %— penetra en los poros y disuelve el exceso de grasa e impurezas desde el interior. Así actúan sobre los puntos negros, las imperfecciones y la textura irregular sin irritar la piel. Juntos, los AHA y BHA consiguen una exfoliación profunda y equilibrada, gracias a un pH óptimo que potencia la eficacia y respeta la piel.

El exfoliante Skin Perfecting Peeling 25 % AHA + 2 % BHA de Paula’s Choice actúa en distintos niveles de la piel para mejorar su textura y luminosidad. Paula's Choice

Exfoliar sin rojeces: el verdadero reto

Para equilibrar la acción de los ácidos, la fórmula incluye alantoína, bisabolol y ácido glicirretínico, ingredientes con propiedades calmantes que reducen la inflamación y previenen las rojeces. También incorpora Clitoria ternatea, una flor de color lavanda con alto poder antioxidante que aporta el tono violeta característico del producto.

Según explica David Fernández Polo, responsable científico y de formación de Paula’s Choice España, “los AHA y BHA eliminan las células muertas al romper suavemente los enlaces que las mantienen unidas a la superficie de la piel, favoreciendo su renovación natural. Esto no solo mejora la luminosidad y la uniformidad cutánea, sino que también estimula la producción de colágeno y elastina”.

En conjunto, la mascarilla logra un equilibrio poco habitual: una exfoliación visible y rápida, sin irritación. Por eso resulta adecuada tanto para pieles mixtas o con tendencia a imperfecciones como para pieles secas o fotoenvejecidas que buscan recuperar suavidad y elasticidad.

Cómo y cuándo usarla

Su fórmula con alfahidroxiácidos y betahidroxiácidos revela una piel más lisa y uniforme en solo diez minutos. Paula's Choice

El Skin Perfecting Peeling 25 % AHA + 2 % BHA está pensado para incorporarse como paso puntual dentro de la rutina semanal. Se aplica sobre la piel limpia y seca, evitando el contorno de los ojos, y se deja actuar durante 10 minutos. Después, basta con aclarar con agua tibia y continuar con una crema hidratante.

Ese día no se recomienda usar otros exfoliantes ni retinoides, y al día siguiente es importante aplicar protector solar de amplio espectro (SPF 30 o más) para proteger la piel recién renovada.

Tras la primera aplicación, el rostro se ve más uniforme y con un brillo natural —ese efecto piel descansada que normalmente solo se consigue con varias noches de buen descanso.

Demuestra que la renovación de la piel no tiene por qué implicar agresión y que una formulación cuidada puede exfoliar y mantener la piel equilibrada con un solo uso a la semana.