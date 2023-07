10 sandalias de verano todoterreno con los que ir perfecta en tus vacaciones de verano

Durante los meses de verano, nuestras tiendas de moda favoritas lanzan al mercado sus propuestas para la temporada más esperada del año y, aunque siempre hay un estilo que prevalece por encima de todos durante esta época, como por ejemplo el 'MermaidCore' o el estilo 'boho', un estilo muy icónico de Sara Carbonero, quien opta por los maxi vestidos versátiles, cómodos y fresquitos. Los vestidos siempre son una opción perfecta para el día a día ya que nos salvan de cualquier ocasión y, dependiendo de cómo lo usemos, podremos llevarlos en distintos momentos, como por ejemplo el vestido negro de crochet de Aitana durante su viaje a República Dominicana, el cual es perfecto para eventos de noche. Pero, sin duda, quizá la prenda a la que más recurrimos en verano son los shorts, un imprescindible en nuestra maleta de vacaciones porque podemos llevarlo tanto a la playa con nuestro bikini o bañador como para visitar una ciudad. Sin embargo, el look no está completo sin el calzado y es que, como cada verano, las sandalias son un imprescindible sin el que no podemos vivir. En nuestras tiendas favoritas las hay en todo tipo de estampados, diseños y estilos, desde las clásicas sandalias romanas hasta las sandalias de plataforma.

Como cada inicio del verano, nuestras influencers favoritas enseñan sus diseños favoritos de sandalias que no dejarán de usar durante estos meses, inspirándonos a la hora de crear nuestros propios looks. Por ejemplo, Anna Padilla deslumbraba con unas sandalias negras de tiras de tacón para una ocasión muy especial, las cuales combinaba con el 'total look 'negro que llevaba compuesto por falda y top, creando un look muy elegante, discreto y clásico. Otra tendencia que no ha pasado desapercibida en cuanto a sandalias se refiere son las sandalias doradas, como estas de Carmen Lomana de tacón medio que llevó junto con un pantalón y jersey de rayas de distintos tonos, elevando así el look, ya que las prendas son de estilo muy casual. Pero, sin duda, las sandalias planas son un imprescindible en nuestro verano, como estas sandalias planas de tiras muy minimalista de Sassa de Osma que conjuntó con un vestido de vuelo blanco con motivos en lilas. Sin más, te enseñamos las sandalias de verano que no dejarás de usar durante estos meses y que te acompañarán en tus vacaciones.

Sandalia plana piel tiras, de Zara (15,99€)

Sandalia plana piel tiras Zara

Sandalia tacón metalizada, de Zara (19,99€)

Sandalias metalizadas Zara

Sandalia piel planta yute, de Zara (25,99 €)

Sandalias planas yute Zara

Sandalia tacón tira cruzada, de Pull & Bear (25,99 €)

Sandalia tacón tira cruzada Pull & Bear

Sandalia plana piel, de Pull & Bear (25,99 €)

Sandalia plana piel Pull & Bear

Sandalias doradas planas tiras, de Stradivarius (25,99 €)

Sandalias doradas Stradivarius

Sandalias planas hebilla, de Stradivarius (29,99 €)

Sandalias planas hebilla Stradivarius

Sandalia piel destalonada, de Mango (25,99 €)

Sandalia piel destalonada Mango

Zapato vinilo tacón, de Mango (29,99 €)

Zapato vinilo tacón Mango

Sandalias tiras piel, de Pull & Bear (25,99 €)

Sandalias tiras Pull & Bear

Estas son algunas de las sandalias más cómodas que no te quitarás en todo el verano, así que hazte con la que vaya más acorde a tus gustos y preferencias para ir a la moda estos meses.