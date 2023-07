Las sandalias doradas de tacón sensato que no faltan en el armario de las mujeres que mejor visten este verano

Las mujeres 50+ siguen siendo nuestra máxima inspiración, ya sea de vacaciones de verano o en la gran ciudad. Pero el verano y la subida de temperaturas, las mujeres que mejor visten han rescatado de su vestidor estas sandalias de tacón cómodo doradas que no se quitan en todo el verano pasado. Porque para nosotras hablar de zapatos siempre es una gran noticia, por algo somos las Carrie Bradshaw aquí tecleando en Madrid mientras el resto estáis ya de vacaciones. Pero es que la ocasión se lo merece, porque en el cielo de las sandalias seguro que se encuentran estas sandalias doradas de tacón sensato que acaba de estrenar nuestra querida Pilar de Arce para maravillarnos con un look de lo más chic y en tendencia para esta verano 2023. Todo ello mientras seguimos pensando en el posado en bikini de Vicky Martín Berrocal, en el look de Paula Echevarría o en Victoria Federica como modelo por un día. Todo ello mientras seguimos pensando en el posado en bikini de Vicky Martín Berrocal, en el look primaveral de Paula Echevarría o en Victoria Federica como modelo por un día.

Pero volviendo a las sandalias doradas de tacón sensato de Pilar de Arce, son de firma española, aunque no la misma de las sandalias de Carmen Lomana que es una de nuestras favoritas. Es entonces cuando la cordura hace acto de presencia y tú finalmente te convences de que la única garantía de que unas sandalias de tacón te duren toda la vida pasa por el simple hecho de que te resulten cómodas. Y unas doradas, son esas que te vas a poner todo el verano desde con un vestido de lo más elegante a unos jeans.

Sandalia Charlotte, de Mila de Lucia (175 euros)

Sandalias doradas. Mila de Lucila

Una sandalia dorada de tacón sensato que así la definen en la web de la marca. ”Charlotte” está confeccionada por maestros artesanos españoles. Diseño atemporal con puntera ligeramente cuadrada y cómodo tacón de 5 cm con dos bandas delanteras fruncidas y entrelazadas abrazan el pie, mientras que la tira trasera con hebilla permite un ajuste perfecto al talón.