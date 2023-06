Los vestidos túnica han vuelto y necesitas estos de Zara y Sfera para crear los looks más frescos

Por fin está llegando el verano y por fin nuestras tiendas favoritas, como Zara y Sfera, nos traen los vestidos más frescos que no nos vamos a querer quitar hasta que no llegue octubre. Sí, los vestidos túnica han vuelto para solucionarnos nuestros looks esta temporada y para ayudarnos a ir fresquitas a cualquier plan veraniego que se tercie, desde las interminables mañanas que nos esperan en la oficina, hasta los terraceos nocturnos, cuya llegada esperamos impacientes. Los vestidos túnica son la opción perfecta para acompañarnos a cualquier ocasión este verano, desde este tan ideal con el que Naty Abascal comenzó sus vacaciones en Punta Cana, hasta este de Amelia Bono, perfecto para una escapada de fin de semana. Estos vestidos son ideales tanto para ir a la playa con nuestras chanclas preferidas, como para acompañarnos en cualquier look casual, con las sandalias que son tendencia esta temporada. Además, en función de su tejido y de los complementos con los que lo acompañemos, un vestido túnica se puede convertir en una buena opción con la que convertirnos en la invitada más estilosa (y fresquita) de un evento más sofisticado.

Sea como sea, esta temporada no vas a poder evitar caer en la tentación de hacerte con un vestido túnica, porque no solo es la prenda más fresca que vas a poder comprar, también es la más favorecedora e ideal para cualquier tipo de silueta, ya que no se ajusta al cuerpo y no marca nada. Además, estos vestidos son los aliados perfectos para acompañarte en tus vacaciones: ocupan poco espacio en la maleta, apenas se arrugan y te puedes hacer un look 3 en 1 con ellos: por la mañana lo puedes llevar a hacer turismo por la ciudad, con unas zapatillas cómodas como estas tan ideales de Marta Sánchez; por la tarde, con tu sombrero preferido, a broncearte a la playa; y, por la noche, bien de maquillaje y con complementos dorados que resalten tu moreno para tomarte un cóctel en una terraza. Lo uses como lo uses, esta temporada no te quedes sin un vestido túnica porque va a solucionar todos tus estilismos y a ayudarte a ir fresquita y cómoda las 24 horas del día. Lo único que tendrás que hacer será usar tu imaginación para crear los mejores looks con ellos.

Túnica color, de Sfera (49,99€)

Túnica color Sfera

Túnica combinada punto, de Zara (39,99€)

Túnica combinada punto Zara

Túnica piedras bordadas, de Sfera (59,99€)

Túnica piedras bordadas Sfera

Vestido túnica corto estampado, de Zara (29,95€)

Vestido túnica corto estampado 29,95€

Túnica tie dye, de Sfera (49,99€)

Túnica tie dye Sfera

Vestido túnica estampado, de Zara (45,95€)

Vestido túnica estampado Zara

Vestido túnica lino limited edition, de Zara (89,95€)

Vestido túnica lino limited edition Zara

Vestido túnica pliegue, de Zara (22,99€)

Vestido túnica pliegue Zara

Y es que nosotras nos hemos enamorado tanto de estos vestidos que estamos revisando la agenda para ver a qué planes se ajustan y poder sacarles el máximo partido este verano.