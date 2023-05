María Pedraza impacta en Cannes con un espectacular vestido rojo con maxi cut outs de Pinko

Aunque la edición número 76 del Festival de Cannes se está terminando, nuestras españolas favoritas no dejan de sorprendernos, protagonizando cada día algunos de los mejores looks de la alfombra roja. Lo hicieron Amaia Salamanca y la influencer Marta Lozano con sus espectaculares diseños de Pronovias; también Georgina, deleitándonos con dos increíbles vestidos en tan solo una noche; o, entre otras, la tiktoker Lola Lolita, luciendo un espectacular vestido de Vicky Martín Berrocal. Ahora es el turno de María Pedraza. La actriz impactó a todo el mundo en el Festival Internacional francés con un atrevido vestido largo y asimétrico en rojo, decorado con unos originales cut outs que la firma italiana Pinko le diseñó a medida, con el que sentía como en un sueño (según aseguró en su perfil de Instagram) y que le sentaba como un guante.

La actriz de Élite, La casa de papel y Toy Boy decidió completar su espectacular look, asesorada por su estilista, Cindy Figueroa, con joyas de Bulgari y unas altas sandalias doradas de plataforma que perfeccionaban aún más su silueta y su abdomen tonificado. En lo que se refiere al peinado, María Pedraza apostó por un recogido pulido, un moño, obra del embajador de Godwell, el hair and make up artist Iván Gómez, con el flequillo ondulado que nos recuerda al peinado que algunas influencers como Dulceida o Jessica Goicoechea suelen escoger para sus eventos. Por último, en relación al maquillaje, el artista optó por otorgar todo el protagonismo a los labios, perfilándonos en un tono muy natural y consiguiendo así una sensación de mayor volumen.

Por muchos días que avance esta edición del Festival Internacional de Cannes, las celebrities españolas siguen coronándose con sus looks y es que, aún no se ha terminado esta edición y nosotras ya estamos impacientes por ver los looks con los que nos sorprenderán el año que viene.