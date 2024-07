4 Firmas de joyas 'made in Spain' de lo más monas para que añadas a tu joyero este verano

¿Eres de las que se pasa horas en Pinterest e Instagram buscando inspiración para crear tus looks de la semana? Tranquila, no estás sola, y más en verano, cuando nuestro armario se llena de prendas ligeras y colores vibrantes que piden a gritos ser complementados con esos detalles únicos que solo unas joyitas monas pueden aportar. Afortunadamente, en España contamos con marcas de joyería que no solo destacan por su diseño, sino también por su calidad y originalidad. Hoy te presentamos cuatro firmas de joyas'made in Spain' que, sin duda, querrás añadir a tu joyero este verano.

Singularu

Nacida en Valencia en 2014, Singularu ha sabido ganarse un hueco en el corazón de las amantes de la moda gracias a su propuesta fresca y accesible. La firma se distingue por ofrecer piezas versátiles y a la moda, perfectas para el día a día pero también ideales para esas ocasiones especiales. Su filosofía se centra en crear joyas personalizables que reflejen la personalidad única de cada mujer. Desde anillos minimalistas hasta collares con piedras de colores, Singularu apuesta por un diseño cuidado y precios asequibles, convirtiéndose en la elección perfecta para aquellas que buscan calidad sin renunciar al estilo.

Sure Jewels

Sure Jewels es sinónimo de lujo y sofisticación. Esta firma madrileña se ha consolidado como una de las marcas más prestigiosas del país gracias a su meticuloso trabajo artesanal y el uso de materiales de primera calidad. Sure Jewels ofrece piezas atemporales que combinan tradición y modernidad, ideales para quienes buscan invertir en joyas que perduren en el tiempo. Sus colecciones incluyen desde elegantes pendientes hasta pulseras y collares que destacan por su diseño detallado y su acabado impecable. Si buscas una joya que aporte un toque de distinción a tu outfit, Sure Jewels es la opción perfecta.

Bonai Madrid

Bonai Madrid es la firma ideal para las amantes de la modernidad y la frescura. Fundada en la capital, esta marca se caracteriza por sus diseños innovadores y contemporáneos, perfectos para quienes buscan piezas únicas y atrevidas. Bonai Madrid se inspira en la vida urbana y la naturaleza, combinando ambos mundos en joyas que son verdaderas obras de arte. Sus colecciones, que incluyen desde anillos geométricos hasta collares con formas orgánicas, son ideales para añadir un toque vanguardista a cualquier look. Además, la firma apuesta por la sostenibilidad, utilizando materiales reciclados y técnicas responsables en sus procesos de producción.

Jirula

Si lo tuyo es el arte y la exclusividad, Jirula es la firma que no puede faltar en tu joyero. Esta marca, también de origen madrileño, se distingue por sus piezas únicas y de edición limitada,elaboradas de manera artesanal con una increíble atención al detalle. Jirula fusiona la joyería con el arte contemporáneo, creando joyas recicladas que son verdaderas piezas de colección. Sus diseños, inspirados en elementos naturales y geométricos, son ideales para quienes buscan una joya que no solo complemente su estilo, sino que también cuente una historia. Jirula es la elección perfecta para aquellas que buscan una joya exclusiva y con carácter.

Ya estás lista para seguir deslumbrando este verano, no pierdas la oportunidad de añadir a tu joyero alguna de estas maravillosas firmas 'made in Spain'. Con ellas, transformarás cualquier outfit básico en uno que deje a todos boquiabiertos. Porque, al final del día, son esos pequeños detalles los que marcan la diferencia y nos permiten expresar nuestra personalidad con total libertad.