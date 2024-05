Hasta las influencers portuguesas llevarán los collares más coloridos para completar sus looks de oficina

Con el buen tiempo en alza y el cambio de armario, somos muchas las amantes de la moda que hemos sacado las prendas más originales, fresquitas y perfectas para la temporada. Por ejemplo, los pantalones de lino lo usamos mucho durante la primavera y el verano, combinado con un tank top y unas sandalias, conseguiremos un look perfecto de entretiempo. Para el día a día, todas las amantes de la moda preferimos ir con tonos neutros como looks de oficina, como por ejemplo, con unos pantalones de pinza, una camisa de rayas celeste y blancas y unas bailarinas, conseguiremos un estilismo de lo más sencillo, elegante y muy sofisticado ideal si tenemos reuniones. Y es que no solo para la oficina, sino en nuestro día, tendemos a recurrir a tonalidades neutras (y pastel), como por ejemplo el color blanco, el celeste, los tonos tierra y los rosas, así como el color predilecto de esta temporada según Pantone, el peach fuzz. Sin embargo, las chicas influencers portuguesas este 2024 están arrasando en instagram. Con un estilo totalmente opuesto hasta lo antes establecido, estas chicas están demostrando que 'menos es más' y están apostando por estampados de colores, combinaciones imposibles y, sobre todo, muchas bailarinas. No debemos centrarnos solo en las prendas de vestir, pues los accesorios son la clave a la hora de vestir y esta temporada los collares de colores son un imprescindible en todos nuestros looks.

Llevemos un look más discreto como uno mucho más especial y original, los accesorios son la clave para que tu estilismo no pase desapercibido, sea la ocasión que sea. Esta primavera los collares de perlas son un must gracias al estilo 'coquette', el cual vino este invierno y parece que se quedará con nosotros muchos años más. Sin embargo, no es el único collar que no dejaremos de usar esta primavera y verano, pues una vez más, la estética 'mermaidcore' viene pisando fuerte. ¿De qué trata esta tendencia? Son collares con abalorios del mar, como conchas, corales y piedras. En tonalidades como celeste, rojos, blancos y rosas, en tiendas encontraremos un sinfín de collares que arrasarán este verano entre todas las amantes de la moda, y es que, estos meses los llevaremos en su formato XXL, es decir, muy grandes. Lo podemos llevar con tank tops, camisas blancas o vestidos midi muy fluidos. Sin más, te enseñamos los collares que sí o sí llevaremos todas, incluso las influencers portuguesas.

Collar multicolor con cerámica, de Parfois (10.99 euros)

Collar con conchas, de Parfois (25.99 euros)

Collares multicharms, de Zara (29,95 euros)

Collar perlas abalorios, de Zara (29,95 euros)

Collar combinado piezas piedras, de Zara (29,95 euros)

Collar abalorios conchas, de Mango (19,99 euros)

Collar cristales flor, de Mango (15,99 euros)

Estos son algunos de los collares más coloridos y originales que puedes encontrar actualmente en tiendas y con los que lucir con tus looks más clásicos y básicos.