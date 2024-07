Los pendientes de 5 euros de Paula Echevarría de su colección para Primark son los que te hacen el look 24/7

Paula Echevarría nos acaba de dejar claro que se puede ir igual de glamurosa con unos pendientes de más de 500 euros que con unos de 5 euros. Y si no me crees, lee atenta. El sábado Paula Echevarría se llevó todas las miradas con su look glamuroso en el concierto de Luis Miguel en el Santiago Bernabéu como también el mismo día Susanna Griso o ayer lo hicieron Vicky Martín Berrocal. Pues bien, de la misma manera que ha disfrutado del espectáculo, nosotros también fichando los pendientes de lujo de 550€ más inesperados y especiales del joyero de Paula Echevarría. Se trata de un diseño firmado por la marca italiana Valentino (que luce su propio logotipo) con acabado plateado y protagonizados por apliques de cristales. Pero este lunes ha dejado su estilismo más glamuroso por estos pendientes de 5 euros de su colección para Primark que nosotras ya tenemos en nuestro joyero de verano, y que vamos a meter en nuestra maleta de vacaciones.

En esta nueva cápsula de verano destacan los tonos tierra, que se convierten en la opción preferida para conquistar todos los looks de esta temporada. Las piezas sencillas y de carácter atemporal, que protagonizan esta colección, son clave para crear el armario perfecto para el día a día y, además aportan un toque de elegancia y sofisticación. Una colección muy completa en la que puedes encontrar looks que desafían todos los códigos. Se caracteriza por su energía desenfadada, con vestidos fluidos, total looks monocromático, el twin-set renovado, o el traje de tres piezas con bermuda, una de las grandes apuestas de esta temporada. Pero también los accesorios son una maravilla como estos pendientes dorados y ondulados que Paula Echevarría ha lucido con un conjunto de lino con chaleco.

¿Nuestro consejo? Si aún no te has comprado estos pendientes, corre a tu Primark más cercano para hacerte con ellos porque te combinan con todos los looks de verano, ya sean más informales de día, o de fiesta en la noche.