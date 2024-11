Peinados fáciles y elegantes para la invitada perfecta de invierno

Ahora quelas invitaciones para bodas y eventos de invierno empiezan a acumularse, es momento de planificar cada detalle para ser la invitada perfecta. Sabemos que el vestido, los accesorios y el maquillaje son esenciales, pero el peinado es el toque final que realmente completa el look. En esta temporada, la clave está en encontrar peinados fáciles, elegantes y duraderos, esos que soportan desde una ceremonia a la intemperie hasta una larga jornada de fiesta sin perder estilo. ¿La solución? Los peinados effortless chic, la tendencia que triunfa este invierno por su versatilidad y frescura, permitiendo lucir sofisticada y natural al mismo tiempo.

Lejos de los estilismos rígidos y pulidos, los peinados de esta temporada apuestan por la textura y el movimiento, ofreciendo un look perfectamente despeinado que resulta ideal para los eventos de invierno. No importa si prefieres un recogido, unas ondas suaves o una coleta elegante; estos estilos son perfectos para las invitadas que buscan sofisticación sin esfuerzo. Los expertos de Llongueras han seleccionado tres peinados estrella que se adaptan a cualquier tipo de cabello y ocasión, dándote ese aire de glamur sin complicaciones que necesitas para lucir increíble en cada evento.

Peinados effortless chic o la tendencia estrella de la temporada para ser la invitada perfecta

Estamos en la temporada oficial de eventos y celebraciones, una época que nos encanta y nos trae de cabeza a partes iguales, y es que es una carrera a contrarreloj y llena de obstáculos por ser la invitada perfecta. Vestido, zapatos, bolso y joyas, todo lo que podemos elegir en los días previos para conseguir el look perfecto. Sin embargo, es el día de la celebración cuando entran en juego otros aspectos como el peinado o el maquillaje, ya que se realizan en el momento.

Aunque son factores que podríamos dejar en manos de profesionales, eso no siempre es posible, muchas veces por acudir a bodas o eventos donde no conocemos el lugar y, por lo tanto, tampoco a los profesionales. En esas ocasiones es mejor no arriesgar y hacer lo que se pueda en el propio hotel o donde nos encontremos, ya que nadie se conoce mejor que tú y sabe cómo maquillarte y peinarte para ser la invitada perfecta. Para ello, los expertos de Llongueras han creado los estilos effortless chic con los que crear el look perfectamente despeinado con los que serás la invitada perfecta en sencillos pasos y sin complicaciones.

Look 1: Low bun

Un estilo clásico y atemporal que incluso puedes utilizar en tu día a día es un recogido bajo. Un look con textura y cuerpo donde el cabello se recoge sobre la nuca en un moño en forma twist. Para realizarlo, los expertos recomiendan acondicionar previamente el cabello para después secarlo con las manos. De este modo, con ayuda de un peine y spray fijador proyectaremos todo el cabello hacia la nuca, sin crear efecto pulido, y realizaremos una coleta que retorceremos hasta fijarla con un clip de moño. Para finalizar, remataremos el look aplicando un producto de styling que aporte fijación y brillo.

Look 2: Soft waves

Este estilo, que combina elegancia y naturalidad, ha sido recomendado por los estilistas de Llongueras por su versatilidad y fácil mantenimiento. Las soft waves aportan volumen y movimiento al cabello, creando una apariencia sofisticada sin esfuerzo. Perfectas tanto para el día a día como para eventos especiales, estas ondas suaves realzan la belleza natural y se adaptan a cualquier tipo de cabello. Para ello, crearemos textura con un spray texturizador, despegando las raíces con las manos, y utilizaremos un secador para marcar la melena y después anillar. Finalizaremos el look con un cepillado desde las puntas hasta conseguir la textura deseada.

Look 3: Ponytail

En último lugar, los expertos de Llongueras sugieren una versión baja y ligeramente despeinada para un toque moderno o una cola alta y pulida para un look más estructurado y glamuroso. La ponytail no solo es práctica y rápida de hacer, sino que también resalta las facciones del rostro y permite lucir accesorios como pendientes largos o collares llamativos, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan un peinado chic sin complicaciones. Para conseguirla, necesitaremos recoger el cabello en una coleta sobre la nuca y utilizaremos un mechón para forrar la goma usando una horquilla de moño para enhebrarlo y dejarlo bien sujeto.