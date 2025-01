Estos son los peinados que te harás en menos de 1 minuto para ir a la oficina

Durante las primeras horas de la mañana nos damos cuenta de que realmente el tiempo vale oro. Más que nada porque siempre vamos con la cuenta atrás activada y rápido y corriendo para no llegar tarde a la oficina. Y sí, sabemos que escoger los looks perfectos para ir a trabajar es verdaderamente importante a tener en cuenta, pero también lo es la estética de nuestro cabello. Por ello, a falta de ideas, así como de tiempo, nosotras nos hemos encargado de buscar todos los peinados que se hacen en menos de un minuto (y de una manera muy fácil), pero que siempre sientan bien para cualquier día de la semana. Ya sea para un lunes más tedioso o un viernes con ganas de fin de semana.

La verdad es que nos encantan los peinados fáciles, rápidos y muy favorecedores, por lo que estamos de suerte en esta temporada de invierno 2025. Según las tendencias en peinados, estos próximos meses destacarán aquellos más desenfadados, casuales y al estilo effortless tanto dentro de la oficina como fuera de ella. Es decir, que cuando nos los hagamos, parezca que no hemos puesto interés en que quede perfecto. Y es que es un beneficio al que nos vamos a aferrar, puesto que es idóneo para los madrugones en los que no tenemos ni tiempo ni realmente ganas en emplear minutos en nuestra melena. Por suerte, tenemos la creatividad de las editoras de belleza, quienes se han aficionado en estas últimas semanas en mostrarnos distintas opciones en las que nos podemos inspirar, porque sus pasos a seguir son muy fáciles y no tenemos que pensar mucho. Es más, aparte de lucirlos en el entorno laboral o en el street style, también se añadirán en el listado de peinados elegantes para las invitadas de invierno. Sin más dilación y para facilitarte las mañanas a partir de hoy mismo, te mostramos todos los peinados que te harás en menos de un minuto para ir guapa y favorecida a la oficina.

Recogido desenfadado con pinza

Recogido desenfadado con pinza. @emilisindlev

Una de las alternativas más socorridas porque sienta bien a todos los rostros y nos ahorra tiempo son los recogidos con pinzas. Además de ser sencillo, tenemos un abanico amplio de estilo de estas que ayudarán a dar un toque único en el estilismo, desde formas de corazón o lazo hasta de efecto pelo perfecto para invierno.

Moño desenfadado con flequillo voluminoso

Moño desenfadado con flequillo voluminoso. @matildadjerf

Todos adoramos los moños desenfadados. Pero si estás cansada de siempre hacértelo de la misma manera, añade el flequillo lateral con mucho volumen para jugar con este.

Coleta con coleteros joya

Coleta con coleteros joya. @mireia.lamana

Los coleteros joya están en auge en esta temporada y los encontramos en marcas como Zara, Parfois o Primark. Uno de los peinados más socorridos es la coleta con la decoración de tres de estos complementos. No obstante, juega con las cantidades, así como con los colores.

Trenza con lazos decorativos

Trenza con lazos decorativos. @smagazinebysusana

De la misma manera, tenemos los lazos en distintos colores, tamaños o materiales. Con el toque de estos, conseguirás que cualquier peinado resulte mucho más sofisticado.

Coleta alta al estilo dosmilero

Coleta alta al estilo dosmilero. @caetanaba

Las coletas altas también son una alternativa idónea, pero con un toque más diferencial que tiene que ver con la década de los 2000. Háztela con bastante volumen, así como juega con el flequillo, ya sea de cortina, lateral o desflecado.

Coleta de espiga

Coleta de espiga. @audreyafs

Una opción que no cuesta nada de hacer es una coleta baja de espiga dividida en secciones de cabello. El resultado es de lo más coqueto y llama la atención, lleves el atuendo que lleves.

Trenza con coletero maxi

Trenza con coletero maxi. @marlene_rougier

Las trenzas serán una de las tendencias en peinados que más veremos durante esta temporada. Eso sí, no serán nada perfectas, sino aquellas más desenfadadas que consigues hacerte en literalmente segundos.

Melena suelta con diadema

Melena suelta con diadema. @lucia.avendano

Si eres fan de la melena suelta, añade una diadema al estilo maximalista que eleve el look en un chasquido de dedos. Juega con los colores, las texturas o los estampados durante este invierno. Además, sienta fenomenal para los peinados con pelo corto.

No hemos encontrado mejor momento que este viernes para repasar todos los peinados que podemos hacer en menos de un minuto. Ahora es el momento en que practiques todas estas alternativas durante el fin de semana para llegar al primer día de la semana de lo más fabulosa.