15 vestidos de Zara, Mango Outlet y Stradivarius de hasta 40 euros para graduaciones de junio

Todos sabemos que junio es sinónimo del inicio de las BBC: bodas, bautizos y comuniones. Sin embargo, por tan solo este mes, añadimos otra inicial más, como es la G, que da nombre a las graduaciones que ponen el broche de oro a una de las etapas académicas. Y una manera de honorificar este hecho que marcará un antes y un después en nuestra vida (y que solamente ocurre una vez) es seleccionando el vestido de invitada perfecta sin necesidad de exceder el presupuesto. Y como nos estamos acercando al verano, estación con más eventos por excelencia, nos hemos encargado de facilitarte el trabajo para que solamente tengas ideas llenas de mucha, mucha y mucha moda.

En un día de alegría, nervios y orgullo tiene cabida un vestido de graduación con el que deslumbres y te sientas radiante. No solamente causará sensaciones tu rostro de conmoción, sino que también serás el centro de atención en algún momento de esta cita donde el outfit tendrá mucho que decir. Eso sí, el mito de que solamente puedes ir elegante o fashionista en un evento de esta categoría por mucho dinero se ha quedado en el olvido. Gracias a la moda accesible, tenemos la facilidad de encontrar alternativas acordes con el código de vestimenta o el status sin ningún tipo de problema. De hecho, en estos momentos es totalmente fácil y rápido dar con el más afín a lo que has imaginado sin gastar una fortuna. Marcas españolas de gran calibre como Zara, Mango Outlet o Stradivarius cuentan con colecciones que no dejan indiferente a ninguna graduada que busca destacar entre la multitud con diseños dignos de comentar en este artículo.

Vestidos de hasta 40 euros para ser la invitada perfecta en una graduación

Tanto largos como cortos. De colores neutros o llamativos. Estampados clásicos o con bordados al estilo más veraniego. Los vestidos de graduación perfectos los hemos encontrado en Zara, Mango Outlet y Stradivarius a un a un precio de lo más razonables, desde 6 hasta 40 euros. Es decir, toda una ganga que no solamente te servirá para dicha ocasión, sino que también te solucionarán otras indumentarias en bodas, bautizos y comuniones.

Vestido de lunares, de Zara (40 euros)

Vestido de lunares. Zara

Vestido de lino, de Zara (36 euros)

Vestido de lino. Zara

Minivestido estampado, de Zara (40 euros)

Minivestido estampado. Zara

Vestido cuello halter, de Zara (26 euros)

Vestido cuello halter. Zara

Vestido de efecto satinado, de Zara (30 euros)

Vestido de efecto satinado. Zara

Vestido en celeste, de Zara (30 euros)

Vestido en celeste. Zara

Vestido de escote palabra de honor, de Mango Outlet (33 euros)

Vestido de escote palabra de honor. Mango Outlet

Vestido plisado, de Mango Outlet (26 euros)

Vestido plisado. Mango Outlet

Vestido estampado, de Mango Outlet (36 euros)

Vestido estampado. Mango Outlet

Minivestido plateado, de Mango Outlet (6 euros)

Minivestido plateado. Mango Outlet

Minivestido en rojo, de Mango Outlet (12 euros)

Minivestido en rojo. Mango Outlet

Vestido de escote asimétrico, de Mango Outlet (12 euros)

Vestido de escote asimétrico. Mango Outlet

Vestido de flores, de Stradivarius (26 euros)

Vestido de flores. Stradivarius

Vestido nido de abeja, de Stradivarius (30 euros)

Vestido nido de abeja. Stradivarius

Vestido bordado, de Stradivarius (30 euros)

Vestido bordado. Stradivarius

