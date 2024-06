5 tendencias que vas a llevar durante todo el verano y que todavía no lo sabes

Todos sabemos las tendencias que hasta ahora están siendo todo un terremoto en el campo de la moda, así como en el armario de las editoras de moda. Sin embargo, en los últimos días hemos fichado nuevas de ellas que todavía muchas de nosotras no sabemos que serán las que más llevaremos durante la temporada de verano. Mantendremos las bailarinas, las transparencias, las bermudas por debajo de las rodillas o los vestidos de estampado floral. Todas estas prendas y calzados los combinaremos con otras piezas que ya están empezando a resonar entre nosotros, pero que todavía no las hemos adaptado del todo. Si hablamos de estas tendencias, primero debemos hablar del calzado y todo lo que está ocurriendo al su alrededor. Bien es cierto que siempre utilizaremos las clásicas sandalias planas o las alpargatas. No obstante, este verano veremos muchas alpargatas de crochet bien sea con tiras para atar al tobillo o bien sin ellas. Lo cierto es que llevan unas semanas siendo unas de las mejores amigas de las editoras de moda y prometen serlo todavía más en los próximos meses. Lo mismo ocurre con las deportivas del momento: el modelo 'Cortez', de Nike, en verde pistacho de efecto ante. Exacto, se volverán a llevar las zapatillas deportivas que llevaban nuestros padres en los años 90, pero con looks renovados y muy al estilo sport (combinado, entre otras estéticas, con el tenniscore con polos masculinos). Mucha atención, también, a los vestidos midi muy ajustados y de colores básicos o, como mucho, con un print sencillo. ¿Recuerdas los vestidos slim más odiados de nuestra adolescencia? Pues nos referimos exactamente a ellos. Eso sí, los llevaremos con mucho estilo combinados con chanclas de dedo o bailarinas con calcetines.

Los complementos están siendo los claros ganadores de todos nuestros estilismos. Es por ello que la estilista profesional Isabel Palazón hace hincapié en que durante el verano veremos muchos pendientes, collares y brazaletes de tamaño XL y al puro estilo ochenteno. Entre muchos ejemplos, ponemos el énfasis en los collares de bolitas (en una multitud de colores) que ya están empezando a lanzar las marcas españolas low cost, como Stradivarius o Mango. Es más, los collares con abalorios (como estrellas de mar o peces) están siendo la gran revolución de todas las mujeres que saben de moda. Por último, si ahora estamos llevando las mini faldas de tiro bajo, dentro de pocas semanas prescindirán aquellas de tubo con terminados en volantes. La realidad es que está ganando la batalla en todos los ámbitos: desde en los looksde oficina hasta en los de street style. Son favorecedoras y crean un efecto tipazo que sienta bien a todas las mujeres.

1. Alpargatas planas de crochet (con o sin tiras para atar al tobillo)

2. Zapatillas deportivas modelo 'Cortez', de Nike, en verde pistacho de efecto ante

3. Vestidos mini súper ajustados básicos o con pequeños detalles

4. Complementos de tamaño grande y al más puro estilo ochenteno

5. Faldas de tubo acabadas en vuelo

Todas estas tendencias están empezando a ganar terreno en nuestros armarios y acabarán siendo nuestras mejores amigas al final del verano. ¿Cuál de ellas ya llevas?