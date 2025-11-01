Lourdes Montes y la blazer de cuadros de firma andaluza con la que ha comenzado noviembre

Como bien confirma Lourdes Montes, las blazers de cuadros son un must have de este invierno. Más allá de las tendencias de esta temporada, se trata de una prenda de vestir versátil y atemporal con la que defendemos un estilismo tras otro cuando las temperaturas comienzan a descender. Y la celebridad ha fichado una nueva en su fondo de armario.

Lourdes Montes ha arrancado este 1 de noviembre haciendo oficial el frío. Es decir, estamos en un momento donde el cambio de armario de otoño a invierno se hace cada vez más evidente y sacamos los materiales más calentitos, así como los abrigos que verdaderamente nos libran de un constipado. El atuendo de la celebridad es uno de ellos y nuestra sección Lifestyle de La Razón ha reunido todos los detalles que cualquier editora de moda debe saber.

Una blazer que nunca pasa de moda

El modelo de Lourdes Montes se conoce como Laurent de la firma española Bolfate, confeccionado en tejido Premium de lana 100% que destaca por unos hombros estructurados y bien definidos que aportan un aire más elegante y formal. Va seguido de unas grandes solapas junto botones frontales trenzados que rompen con la seriedad del estampado de cuadros. Enfatiza la silueta y funciona en todas las temporadas, porque se convierte en todo un básico de armario.

Su versatilidad infinita otorga la posibilidad de combinarla con diversos estilos de vestir, así como para diferentes ocasiones. Por un lado, para los looks de oficina es perfecta junto con unos pantalones bombachos (que está de moda en estos momentos) y unos zapatos de tacón sensato. Por otro lado, para el día a día, qué mejor que hacer match con unos vaqueros anchos y unos botines.

La firma andaluza que ha entrado en su armario

Hablamos de un atuendo que es ideal para los que no quieren sacar todavía el plumas o los abrigos de efecto pelo, pero también quieren ir calentitos. Se trata de una blazer de estampado de cuadros de la marca basada en Sevilla. Bajo el nombre Bolfate y la dirección creativa de las hermanas mellizas Ana y Beatriz, está dedicada a diseñar complementos originales y prendas versátiles, modernas y únicas con una defensa de la artesanía.

Blazer de cuadros, de Bolfate (250 euros)

Blazer de cuadros. Bolfate

Actualmente se puede encontrar disponible en todas las tallas por 250 euros en su página web. Lourdes Montes se ha vuelto a convertir en un icono de moda a sus 41 años con un atuendo que trasciende tanto generaciones como temporadas. Y ahora que comenzamos a notar la verdadera bajada de las temperaturas, es toda una señal para hacerte con él.