Nuria Roca se adelanta a la Navidad con la blazer satinada roja que vas a querer copiar para tus comidas de empresa

Nuria Roca ha vuelto a dejar claro por qué es una de las mujeres más elegantes de la televisión. La presentadora de La Roca ha apostado este fin de semana por un look rojo satinado que es pura inspiración para las próximas fechas navideñas. Una blazer satinada en rojo intenso se convierte en la protagonista absoluta de su estilismo, ideal para adelantarse a la Navidad con ese toque brillante y sofisticado que tanto favorece.

El rojo vuelve con fuerza cada invierno, pero esta temporada su versión más festiva —en tejidos satinados, metalizados y con acabado brillante— llega antes que nunca. Nuria, siempre adelantada a las tendencias, ha sabido incorporarlo a su día a día con un conjunto equilibrado que combina una blazer satinada con un top del mismo tono y unos vaqueros oscuros. El resultado: un look cómodo, elegante y muy fácil de replicar.

Un look perfecto para tus comidas de empresa

El estilismo de Nuria Roca tiene ese punto de versatilidad que tanto buscamos en estas fechas. La americana satinada roja eleva cualquier conjunto básico y lo transforma en un look apto tanto para el trabajo como para las comidas de empresa que comienzan a llenar la agenda en noviembre y diciembre.

El tejido satinado aporta un brillo sutil y favorecedor, mientras que el corte fluido de la prenda le da movimiento y elegancia. Al combinarla con vaqueros, la presentadora consigue un equilibrio perfecto entre lo formal y lo relajado, ideal para esas celebraciones diurnas en las que queremos ir arregladas sin renunciar a la comodidad.

El look navideño de Nuria Roca. Instagram @nuriarocagranell

Los zapatos dorados de tacón que ha elegido completan el look con un guiño festivo, demostrando que pequeños detalles pueden cambiarlo todo. Con este mix de prendas, Nuria consigue un estilismo funcional que puede pasar de la oficina al restaurante sin complicaciones.

El toque beauty que marca la diferencia

Fiel a su estilo, Nuria ha completado el look con labios rojos intensos, una melena suelta con ondas suaves y una sonrisa que se ha convertido en su mejor accesorio. Un beauty look sencillo pero muy efectivo, que potencia aún más el efecto luminoso del satinado y realza su rostro con un toque navideño.

Si hay una prenda que este otoño-invierno se ha ganado un hueco en nuestro armario, esa es la blazer roja satinada. Combinada con jeans, pantalones negros o incluso una falda midi, puede convertirse en la pieza clave de tus comidas de empresa y de cualquier celebración de diciembre.

Nuria Roca se adelanta a la Navidad con un look impecable, lleno de estilo y energía, que demuestra que el rojo sigue siendo sinónimo de elegancia, actitud y buena vibra.