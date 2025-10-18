La Infanta Sofía sorprende en Lisboa con un estilismo muy tendencia: blazer burdeos y vaqueros blancos

Ni una semana después de su esperada reaparición en el desfile de las Fuerzas Armadas por el Día de la Hispanidad (12 de octubre), la Infanta Sofía ha sorprendido a medio mundo con su inesperada visita al Presidente de Portugal en la tarde de este viernes. La Infanta que se encuentra estudiando Ciencias Políticas en "Forward College", tendrá la oportunidad de vivir en tres ciudades diferentes durante su aventura universitaria, el primero de ellos, Lisboa, donde se encuentra actualmente.

Pues bien, dejando a un lado su faceta de estudiante, la hija pequeña de la Reina Letizia ha realizado una visita amistosa al Palacio de Belém, la residencia del Presidente de nuestro país vecino, allí la Infanta Sofía y Marcelo Rebelo de Sousa han posado para las cámaras, en el que ya quedará en la memoria de la joven "royal" como un día muy especial durante su camino como futura graduada en Ciencias Políticas. Como amantes de la moda que somos no hemos podido perder la oportunidad de analizar el look de la Infanta Sofía para la ocasión.

El look de la Infanta Sofía en Lisboa

No es la primera vez que nos damos cuenta de que Sofía de Borbón, además de ser Infanta, es también una chica de 18 años a la que no se le pasa por alto ninguna de las tendencias más punteras de la temporada. En esta ocasión la joven "royal" apostó por un look de líneas minimalistas y depuradas, perfecto para la ocasión. Su elección de dos de las tonalidades estrella del otoño-invierno deja claro que al igual que su hermana la Princesa Leonor, ambas han heredado el gusto por la moda, de su madre, la Reina Letizia.

El look de la Infanta Sofía. gtres

La base del look todo en blanco, es el contraste perfecto para combinar con la tonalidad estrella (con permiso del marrón chocolate) del otoño, el burdeos. Sofía eligió una blazer de corte recto a juego con unos zapatos de puntera que aportaban cohesión al conjunto en general. El detalle del bajo deshilachado de los vaqueros de talle recto, aportaban un toque juvenil muy acorde a la edad de la Infanta.

Sofía, un icono de estilo en evolución

La visita en solitario de la Infanta al Palacio de Belém no solo sigue confirmando que la madurez de la joven está muy bien encaminada sino también que su estilo evoluciona a la par que su nueva etapa vital. Sofía de Borbón ha dejado atrás aquella imagen más aniñada para dar paso a un estilo cada vez más definido, donde el equilibrio entre sencillez, tendencia y elegancia natural marca la pauta.

La Infanta Sofía en el Palacio de Belém. gtres

En Lisboa, su blazer burdeos no fue solo una prenda, sino una declaración de intenciones: la de una "royal" que empieza a construir su propio relato estilístico, sin renunciar a la frescura que la caracteriza. Una combinación perfecta entre juventud y sofisticación que promete darnos muchas lecciones de moda en los próximos años.