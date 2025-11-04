Tamara Falcó se refugia del frío con el abrigo de cashmere de casi 2.000 euros más elegante (y gustoso) de noviembre

A Tamara Falcó no hay tendencia que se le resista, pero si hay algo que define su estilo en los meses más fríos del año, es su forma de vestir con elegancia sin renunciar a la comodidad. La marquesa de Griñón ha compartido una imagen que resume a la perfección lo que todas buscamos cuando llega el otoño: un look relajado, cálido y con ese toque de lujo discreto que solo ella sabe defender.

Sentada frente a una chimenea, con la serenidad que la caracteriza, Tamara luce un abrigo de cashmere en color blanco nieve de la firma Falconeri, una de sus marcas fetiche cuando se trata de prendas de punto y materiales nobles.

El abrigo de cashmere más sofisticado (y gustoso) de Falconeri

El modelo que ha escogido la hija de Isabel Preysler es el abrigo con ochos de cashmere, confeccionado en el tejido más suave y exclusivo de la firma italiana. Su diseño combina la textura artesanal del punto con la estructura de un abrigo clásico, logrando una silueta relajada y elegante a partes iguales.

Abrigo ochos. Falconeri

El detalle trenzado en las mangas y la espalda añade ese toque sofisticado que eleva cualquier estilismo, mientras que el tono blanco “Nieve” aporta luminosidad y sensación de pureza. Con cuello de solapa, cierre oculto con botón y largo hasta el tobillo, es la definición perfecta del lujo silencioso que tanto representa el estilo de Tamara.

Su precio es de 1.900 euros, y aunque se trata de una inversión, es una de esas prendas eternas que prometen acompañarte durante muchos otoños e inviernos.

El arte de vestir el otoño con calma y estilo

Tamara Falcó ha demostrado una vez más que no hace falta complicarse para vestir bien. Su fórmula es sencilla: apostar por prendas de alta calidad, en tonos neutros y tejidos naturales. En esta ocasión, combinó el abrigo con un jersey de cuello vuelto y unos pantalones de punto en el mismo tono, creando un look monocromático de efecto lujo que invita al confort sin perder elegancia.

Entre chimeneas, tejidos gustosos y una paleta de blancos envolvente, la marquesa vuelve a recordarnos que el verdadero estilo también consiste en saborear el otoño con calma, envuelta en las mejores fibras y con una taza caliente en la mano.