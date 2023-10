8 faldas de tablas para combinar con mocasines y conseguir el look más preppy y colegial

Desde que unas de las mujeres que mejor visten, las danesas, las pusieron de moda el año pasado, las faldas de tablas se han convertido en unas de las favoritas del stretstyle. Arrasan en Instagram,en los desfilesde las nuevas colecciones de las mejores firmas y también en nuestras tiendas favoritas y son las perfectas aliadas del estilo más colegial. Como si viviéramos en Gossip Girl, las faldas de tablas nos ayudarán a conseguir los mejores looks del otoño y del invierno y podremos combinarlas con unos mocasines, unos calcetines blancos y una camisa para crear los estilismos con los que triunfar en cualquier plan (bueno, y con una corbatade las que están arrasando esta temporada si somos tan fashion victims que ya hemos caído rendidas ante dicha tendencia). Sea cual sea tu estilo, no puedes quedarte sin una falda de tablas esta temporada porque ya sea mini, falda pantalón, con largo midi o más larguita, simulando una falda plisada, te ayudará a crear los mejores estilismos del entretiempo. Podrás llevarla con una blazer, con una camisa, con un jersey (fino, gordito, oversize...) y hasta con una sudadera, y conseguirás los estilismos más casuales del otoño, con un toque tan elegante y trendy como divertido, fresquito y juvenil.

Hemos hecho una selección de faldas de tablas de nuestras tiendas preferidas que estamos seguras de que te van a encantar pero, antes de que las veas, debes saber que son opciones muy versátiles y fáciles de combinar, que podrás llevar con todo tipo de prendas para crear looks que se ajusten a diferentes situaciones. Puedes combinarlas tanto con una blusa más especial y unos stilettos, o zapatos de tacón sensato, para arrasar en la oficina, con una camiseta con dibujos y una gabardina, para conseguir un outfit más informal que podrás rematar con unos zapatos planos tipo Oxford o unas mules destalonadas y también con unas botas altas y una chupa de cuero para conseguir un look mucho más cañero, al estilo de Violeta Mangriñan.También podrás combinarla con una chaqueta beisbolera y unas zapatillas deportivas, para lograr un estilismo más desenfadado, o con una chaquetita de tweed, bailarinas y un lazo en el pelo, para un resultado mucho más preppy.

Falda pantalón tablas, de Zara (25,95€)

Falda pantalón espiga, de Zara (25,95€)

Falda tablas raya diplomática, de Zara (39,95€)

Falda tablas cuadros, de Mango (23,99€)

Falda midi tablas, de Stradivarius (29,99€)

Falda mini tablas cinturón, de Stradivarius (22,99€)

Minifalda tablas, de Pull and Bear (19,99€)

Minifalda tablas cuadros pata de gallo, de Pull and Bear (19,99€)

Independientemente de tu estilo, no puedes quedarte sin una de estas falditas tan ideales para conseguir los estilismos más especiales del otoño y del invierno, llevándola con medias. ¡Hazte con una y no te arrepentirás!