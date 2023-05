Amelia Bono vuelve al ‘cole’ con la sofisticada minifalda de tablas que combina con todo, hace las piernas largas y rejuvenece el look

Amelia Bono retrocede en el tiempo para dejarnos un look verdaderamente impresionante. Y es que la influencer, que levanta pasiones en las redes sociales con las combinaciones que muestra en su cuenta de Instagram, donde ya supera los 464.000 seguidores, nos ha vuelto a dar una idea estilística de escándalo con su nuevo outfit para una velada muy especial. Era el viernes previo a Eurovisión, Amelia Bono lo sabía y su cuerpo también, y por eso la empresaria e hija del expolítico José Bono se alejó de sus opciones más casuales, como cuando lució el top de Primark que grita verano y que es perfecto para llevar con jeans campana y sandalias de cuña. Y también podemos decir bien alto que para irse de cena con un grupo de amigos la icono de moda tampoco arriesgó demasiado, como sí lo hicieron en estos días Alba Díaz con su vestido más sexy con escote XXL o Victoria Federica, que nos enseñó su look más transgresor con body cut out de Zara, pantalones de tiro bajo y cejas teñidas en rosa. Digamos que Amelia Bono mejor decidió rescatar de su armario una prenda que lució de pequeña para ir al ‘cole’, y sí, nos referimos a la minifalda de tablas, aunque optó por su versión más sofisticada capaz de combinar con todo, hacer las piernas largas y rejuvenecer en cuestión de segundos.

Porque para qué mentir, a pesar de que la paleta más intensa esté triunfando esta primavera 2023 ofreciéndonos looks a todo color, siempre tendremos un hueco muy especial para el eterno tono negro, que nunca defrauda, ni nunca lo hará. Por ello, Amelia Bono se rindió a este color tan sofisticado de los pies a la cabeza gracias a la falda, que no tiene nada que ver con la que lució Vicky Martín Berrocal, que combina con todo, hace las piernas largas y rejuvenece el look; a un body con un discreto drapeado con un detalle dorado y una chaqueta de entretiempo. ¡Y ya estaría!

Amelia Bono con su último look en Instagram. @ameliabono

Falda Tablas, de Mango (19,99 euros)

Falda de tablas de Mango. Mango

De esta manera, Amelia Bono nos ha demostrado este viernes que se puede acertar con un look monocolor, sin complicaciones y, además, rescatando una prenda que adorábamos llevar todas al 'cole' cuando éramos pequeñas: la minifalda de tablas. ¿Te unes a esta tendencia tan rompedora capaz de combinar con todo, hacer las piernas largas y rejuvenecer? ¡Te sentirás Britney Spears en 'Baby One More Time' pero en su versión más elegante! Palabra de influencer.