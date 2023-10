Violeta Mangriñan agotará en Mango la bomber beige (que respira lujo silencioso) con la que ha triunfado en Milán

Mientras nuestras celebrities e influencers preferidas se repartían entre la Semana de la Moda de Parísy elFestival de Cine de San Sebastián para conquistarnos con sus mejores modelitos, Violeta Mangriñan, té matcha y maleta en mano, se ponía rumbo a Milán para acudir al desfile de Ferragamo, ocasión para la que escogió un look que respiraba lujo silencioso por todos los costados. La influencer, que en unos meses conocerá a su segunda hija, impactaba en la ciudad de la moda italiana con un total look de Mango en color beige de lo más versátil e ideal, que remataba con un bolsito de mano dorado (una de las tendencias que arrasarán este otoño) y unas sandalias de tacón sensato de Ferragamo, tan especiales como sofisticadas. Sin embargo, y como no podía ser de otra forma, nosotras nos quedamos con las prendas más accesibles de su look y, en especial, con la bomber.

Violeta se decantaba por la bomber acolchada de la colección Selection de Mango, confeccionada en viscosa, canalé y poliamida y rellena de poliéster. Un modelo diseñado con cuello redondo, manga larga abullonada rematada en puño elástico, cierre delantero con cremallera, dos bolsillos laterales y acabado satinado. Una opción ideal, perfecta para combinar con cualquier estilismo este otoño, desde uno más casual de jeans y jersey finito, con el que triunfar en la oficina, hasta uno más especial, como este de Violeta Mangriñan, con el que triunfar hasta en el evento más sofisticado.

Bomber acolchada, de Mango (99,99€)

Bomber acolchada Mango

Y es que nos hemos enamorado tanto de esta chaqueta que ya no pensamos en otra cosa que en todas las formas en las que la vamos a combinar para triunfar este mes de octubre.