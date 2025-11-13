El abrigo de menos de 70 euros de Primark que está siendo viral por las expertas

Tenemos claro que durante cada temporada siempre encontramos una prenda de vestir que se hace viral en redes sociales. Ha ocurrido este verano con el vestido lencero de Zara y ahora está pasando con el abrigo de estampado animal de Primark. Un diseño aparentemente sacado de una pasarela de moda, pero que en realidad cuesta menos de 70 euros y está conquistando a las expertas.

No es la primera vez que la firma irlandesa se cuela en el armario de todas nosotras con el fin de revolucionar nuestros looks. Esta vez para refugiarnos de las bajas temperaturas sin dejar atrás el buen estilo arriesgado y acorde con las tendencias de otoño-invierno 2025/26. Porque según estas, el animal print sigue estando en la cúspide de lo más llevado, dejando un poco atrás el leopardo y adelantándose tanto el de vaca como el de serpiente.

Una compra sensata, económica y acorde con las tendencias

En este artículo de nuestra sección Lifestyle de La Razón tiene cabida esta pieza que tiene la intención de solucionarnos todos los estilismos tanto del día a día como más especiales, todavía más ahora con la temporada de Navidad.No solamente tiene el sello fashionista, sino que también se fusiona con la máxima funcionalidad y versatilidad con ese aire al lujo que buscamos.

Se trata de una de las compras low cost más sensatas de esta temporada. Como decíamos, se encuentra en estos momentos tanto en la página web como en las tiendas de Primark, como bien nos han mostrado las creadoras de contenido en las redes sociales, como en Tik Tok e Instagram.

Abrigo de estampado animal, de Primark (65 euros)

Abrigo de estampado animal. Primark

Se ha posicionado como uno de los imprescindibles de este invierno que triunfara tanto en los looks de oficina como en cualquier ocasión donde sea la protagonista. De largo midi, corte recto, silueta ligeramente oversize y solapas minimalistas que destaca por un estampado de vaca en tonos chocolates y marrones sobre un fondo blanco. La buena noticia también es que actualmente cuesta 65 euros, una ganga que promete perdurar muchas temporadas más.

Cómo combinar un abrigo de estampado animal

Como todas las prendas, se puede llevar desde el extremo más minimalista o elegante hasta el extravagante o arriesgado. Ante todo, gracias a su estampado también clásico, así como de sus colores neutros, tenemos un gran abanico de posibilidades en cualquier armario. Sin embargo, primero de todo, debemos tener en cuenta dónde lo vamos a deslumbrar, el entorno en el que nos situamos o las horas del día. Las celebridades e influencers ya nos están dando todas las ideas para sacar partido a un abrigo de estampado animal.

Si tu intención es darle todo el protagonismo a la prenda, apuesta por untotal look. Es decir, una opción de lo más discreta que es extrapolable tanto dentro de una oficina como en un evento de noche. También, con combinaciones de colores otoñales, como jerséis de punto o camisetas en chocolate y vaqueros rectos, así como con conjuntos de dos piezas monocromáticas.

Uno de los trucos estilísticos que siempre viene bien con abrigos midi o largos es vestir cortes mini para tener un efecto de 'piernas infinitas.', ya sean vestidos, faldas o bermudas.

Este abrigo de estampado animal de Primark tiene todos los puntos a favor de convertirse en el nuevo must have de la temporada. Además de dar un extra de distinción a los estilismos, es la clásica pieza que siempre vemos en las editoras de moda o redes sociales como Pinterest, pero nunca la encontramos en tienda. Pues ahora sí.