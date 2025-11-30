Charlène inaugura la Navidad en Mónaco con un impecable abrigo marrón de 3.000 euros

El encendido navideño es una de esas tradiciones a las que nunca falla la Familia Real monegasca, y este año no ha sido diferente. En la tarde-noche del 29 de noviembre, la Plaza del Casino de Monte Carlo volvió a brillar como un escenario de cuento y, como era de esperar, todas las miradas fueron directas a la Princesa Charlène. Su presencia sigue teniendo ese magnetismo silencioso que la distingue: una combinación de elegancia serena, porte impecable y estilismos medidos al milímetro.

Da igual que se trate de una gala en Palacio con los vestidos más espectaculares o de un acto más cercano como este encendido navideño: Charlène siempre aparece con esa precisión estética que parece innata en ella. Y esta vez no ha sido la excepción. El look escogido para inaugurar oficialmente la Navidad en Mónaco es uno de los más sofisticados que la hemos visto últimamente y, sin duda, uno de los más inspiradores para cerrar el año.

El abrigo con el que Charlène confirma su reinado en elegancia invernal

La gran pieza protagonista es un abrigo largo de lana y cachemir de Etro, un diseño que resume a la perfección la moda italiana más exquisita. Se trata de un abrigo confeccionado en tejido doble, con hombros estructurados y una cintura sutilmente entallada que dibuja una silueta tan favorecedora como atemporal. El clásico estampado "Paisley" se integra en un jacquard impecable que aporta textura y profundidad sin caer en excesos.

El modelo incorpora solapas de pico, cierre cruzado con botones y un detalle muy característico: unas pequeñas lazadas en símil piel que recorren la zona del talle y añaden un guiño de artesanía contemporánea. Una pieza pensada para perdurar por mucho tiempo, hecha en Italia, y que demuestra que un buen abrigo puede transformar por completo cualquier estilismo invernal.

Abrigo cruzado de lana y cachemir. Etro

Botas, guantes y el toque blanco infalible: la fórmula Charlène para un look perfecto

Más allá del abrigo, la Princesa ha vuelto a demostrar su maestría absoluta a la hora de rematar un look invernal. Charlène ha acompañado el diseño de Etro con unas botas de tacón alto en piel marrón y unos guantes a juego, una combinación coherente, sofisticada y tremendamente elegante que confirma por qué el marrón ha sido el color por excelencia de 2025. El contrapunto perfecto llega de la mano del blanco, un tono que Charlène casi siempre incorpora en sus looks y que es ideal para añadir un toque de luz al rostro. En esta ocasión, lo introduce en forma de bufanda envolvente y cuello drapeado, ese gesto estilístico que se ha convertido casi en su firma personal durante los meses de frío.

La Familia Real monegasca en el encendido de luces navideño. Gtres

El estilo de Charlène: elegancia heredada y proyección contemporánea

Con esta última aparición, la Princesa vuelve a demostrar por qué está considerada una de las "royals" más elegantes de la actualidad. Su habilidad para actualizar los clásicos, para apostar por prendas impecablemente confeccionadas y para mantener una identidad estética coherente y distinguida la convierten en un referente que no pasa desapercibido. Una estela que, sin duda, Grace Kelly estaría encantada de ver continuada con tanta naturalidad.