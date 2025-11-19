Amelia Bono se viste de novia glamurosa con el vestido blanco más espectacular de la temporada

Amelia Bono volvió a convertirse en una de las grandes protagonistas de estilo en la 16ª edición de los Premios Mujer Hoy, celebrados anoche en Madrid. La empresaria y creadora de contenido, que pocas veces apuesta por el blanco según ella misma confesó en su publicación de Instagram, decidió romper su propia norma y acudir con un look que podría firmar perfectamente cualquier novia glamurosa que busque un estilismo sofisticado, con personalidad y capaz de brillar por sí mismo.

La elección no fue casual: Amelia apostó por un diseño de Silvia Fernández Atelier, una de las firmas españolas más potentes del momento en moda nupcial y gala. Y sí, el resultado fue tan espectacular que muchos ya consideran este look como uno de los mejores que ha llevado en los últimos años.

Un diseño que mezcla bridal, gala y lujo en un solo gesto

Su vestido se articula en dos bloques visuales: un cuerpo palabra de honor completamente liso y perfectamente estructurado, que dibuja una silueta limpia, elegante y atemporal; y una falda de tubo adornada con aplicaciones circulares efecto perla, un trabajo minucioso que aporta textura, relieve y un brillo muy sutil, sofisticado y cero estridente.

La pieza central del diseño es, sin duda, la parte inferior de la falda, rematada con un espectacular borde de plumas blancas que se mueven con ella en cada paso. Un detalle que añade glamour cinematográfico y ese punto “red carpet” que encaja a la perfección con una gala marcada por la elegancia y el dress code estilizado.

El resultado es un look que mezcla códigos nupciales con moda de alfombra roja, perfecto para una invitada que quiere diferenciarse sin caer en excesos.

Cómo Amelia multiplica el efecto del vestido con los accesorios

Fiel a su estilo habitual —minimalista pero con intención— Amelia escogió unos pendientes largos con brillo que acompañan el escote sin competir con él. El cabello suelto, pulido y con volumen, refuerza aún más esa estética de novia moderna pero relajada, segura y nada recargada.

El bolso negro con textura aporta contraste sin romper la armonía general, demostrando que los complementos oscuros pueden funcionar con un look completamente blanco si se hace con criterio. Y las sandalias en negro, apenas visibles por el largo del vestido y las plumas, mantienen esa coherencia cromática que hace que el estilismo se vea equilibrado, limpio y elegante.

Una invitada que reinventa el blanco para una noche grande

Que Amelia Bono eligiera el blanco en una noche donde predominaba el black & white pero con más presencia del negro no solo la distingue, sino que coloca su look en una categoría diferente: la de aquellasinvitadas que arriesgan dentro del código y lo elevan. Su vestido podría pisar perfectamente una boda urbana, una alfombra roja internacional o una gala de alta moda.

En los Premios Mujer Hoy, Amelia Bono encontró el equilibrio perfecto entre novia glamurosa y estrella de gala, convirtiéndose en una de las invitadas más comentadas de la noche.