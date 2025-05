Ahora o nunca: los vestidos de hasta 50 euros perfectos para no vestir de flamenca esta Feria de Abril

Tras dejar atrás tanto la Semana Santa como el puente de mayo, ahora sí que es totalmente cierto. Quedan solamente horas para disfrutar de la Feria de Abril 2025 en Sevilla junto con flamenco de fondo, risas y diversión, el chin chin de los rebujitos o los reencuentros más esperados entre las casetas o las calles del Real. Eso sí, toda andaluza sabe que los momentos previos de preparación son la clave para estar radiante, bonita y glamurosa. Desde los peinados perfectos para la Feria de Abril hasta las tendencias de trajes de flamenca bien aprendidas. No obstante, no siempre (o, por lo menos, no todos los días), vamos vestidas con la indumentaria tradicional, sino que también optamos por otros vestidos que cumplen los códigos de vestimenta, así como no desentonan ni dejan indiferente a nadie.

Desde el 6 hasta el 11 de mayo disfrutaremos de la semana favorita de las sevillanas, cuyo días aprovecharemos las editoras de moda para coger ideas de looks de invitada para próximas bodas, bautizos o comuniones. El dress code de la Feria de Abril si no quieres vestirte de flamenca es sencillo: apostar por prendas arregladas, pero cómodas, junto con un calzado apto para andar por los adoquines, como las alpargatas de cuña. No está estipulado entre las normas, pero se suele apostar por colores llamativos o vivos que simbolicen alegría para estos días especiales. No obstante, no es imprescindible, puesto que puedes añadir dicha tonalidad en otros detalles, como en los mantones de Manila.

Vestidos de hasta 50 euros perfectos si no quieres vestirte de flamenca en la Feria de Abril 2025

Antes de ver el despliegue de looks en la Feria de Abril, este lunes se celebra el pescaíto, en el que está totalmente prohibido llevar trajes de flamenca. En este damos paso a protagonizar outfitssofisticados, de fiesta o cóctel. Y todas estas alternativas son también adecuadas para los próximos días de feria, por lo que durante las próximas horas veremos propuestas estilísticas que nos servirán a modo de inspiración. Sin embargo, nuestra sección Lifestyle de La Razón se ha adelantado a ello con la selección de vestidos de hasta 50 euros perfectos para la Feria de Abril 2025.

Si has llegado hasta este punto del artículo entendemos que estás en el tiempo de descuento y no tienes el vestido perfecto para la Feria de Abril. Por ello, hemos seleccionado 10 opciones de lo más correctas y versátiles con las que no te preocuparás en la falta de comodidad. De estampado de flores, en color rojo clásico o con detalles con guiño folklore. ¡Te contamos todo!

Vestido drapeado, de Zara (40 euros)

Vestido de flores, de Zara (28 euros)

Vestido con capa, de Sfera (40 euros)

Vestido de escote cascada, de Mango (50 euros)

Vestido escote palabra de honor, de H&M (30 euros)

Vestido en mantequilla, de H&M (50 euros)

Vestido asimétrico, de Parfois (50 euros)

Vestido de tul estampado, de Stradivarius (26 euros)

Vestido de volantes, de Mango Outlet (rebajado a 40 euros)

Vestido bordado, de Mango Outlet (rebajado a 44 euros)

No esperes más para acercarte a la tienda más cercana para hacerte con todos estos vestidos perfectos para disfrutar de la Feria de Abril en los próximos días.