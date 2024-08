10 prendas de lunares de Mango y Parfois para ser la mejor vestida de la Feria de Málaga 2024 sin ir de flamenca

No molestes a las chicas andaluzas desde el 17 hasta el 24 de agosto, porque estarán ocupadas en la Feria de Málaga. Exacto querida lectora, se está acercando una de las fechas más relevantes tanto para ellas como para el resto de España, puesto que se trata de una de las celebraciones más deseadas. Si hace cuatro meses hablábamos de la Feria de Abril y todos los looks que las celebridades e influencers lucieron, no cabe duda de que estamos en el mejor momento para coger inspiración para esta ocasión. Sabemos que una multitud de chicas estarán ahora mismo preparando sus mejores trajes de flamenca, así como los mantoncillos y las flores o los pendientes. Porque la sensación de ir de compras para adquirir los estilismos que llevarás este año a la Feria de Málaga no se puede describir con palabras.

No obstante, no es imprescindible que vayas vestida de flamenca si no quieres, puesto que tienes un sinfín de opciones para estar acorde con el código de vestimenta. O, por ejemplo, si no te apetece ir con un traje de flamenca toda la semana, también puedes recurrir a vestidos, monos o conjuntos para estar en sintonía con la estética andaluza. Sin ninguna duda, una de las alternativas más llevadas cuando no nos queremos vestir de flamenca son los estampados de lunares en todo tipo de colores. No obstante, la combinación clásica de blanco y negro es la más común entre las editoras de moda. Ahora bien, esto no quiere decir que no puedas lucir otro tipo de estampados, pero sí que debemos tener en cuenta las tendencias para no fracasar en nuestros lookspara la Feria de Málaga.

¿Cómo vestirte para la Feria de Málaga?

Como compartir es de amigas, nuestra redacción ha fichado las 10 prendas de lunares que podrás encontrar en Mango y Parfois. Porque, además de que este estampado nunca pasa de moda y está acorde con el dress code de la Feria de Málaga, también es una tendencia que está muy presente este verano. Una de las opciones más socorridas porque sientan bien y elevan el look en cuestión de segundos son los vestidos o monos en todos sus cortes, que puedes combinarlos con sandalias de tacón en rojo para dar un toque de color. Asimismo, las faldas mini también triunfan en este tipo de eventos, puesto que ofrecen versatilidad y juego a tu fondo de armario. Y, sin ninguna duda, los conjuntos de dos piezas son los claros ganadores en la Feria de Málaga. Tanto de blusas con faldas midi como tops con pantalones vaqueros.

Vestido drapeado con escote cut-out, de Mango (80 euros)

Vestido drapeado con escote cut-out. Mango

Fada mini satinada, de Mango (26 euros)

Fada mini satinada. Mango

Top drapeado, de Mango (130 euros)

Top drapeado. Mango

Top de punto, de Mango (30 euros)

Top de punto. Mango

Falda mini de punto, de Mango (30 euros)

Falda mini de punto. Mango

Mono largo, de Parfois (46 euros)

Mono largo. Parfois

Blusa satinada, de Parfois (30 euros)

Blusa satinada. Parfois

Falda midi satinada, de Parfois (30 euros)

Falda midi satinada. Parfois

Top corto, de Parfois (36 euros)

Top corto. Parfois

Pantalón vaquero, de Parfois (43 euros)

Pantalón vaquero. Parfois

Tenemos varias opciones para vestir en la Feria de Málaga en el caso de que no quieras lucir trajes de flamenca. Si ya estás preparando las maletas para irte al sur, échale un vistazo a este listado de ideas.