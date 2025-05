Feria de Abril 2025: Rocío Osorno nos enseña 5 formas de combinar la chaqueta torera para ser la mejor vestida de Sevilla

A escasos días de la Feria de Abril 2025, Rocío Osorno como buena sevillana y experta en estilo no para de compartir inspiración para brillar en la semana grande de la capital andaluza. Y es que la influencer lleva desde primeros de abril (si no es antes) con la mente puesta en los looks que llevará desde el próximo lunes 5 de mayo en el 'Pescaíto' y durante toda la Feria. Desde trajes o pantalones de lunares, hasta vestidos satinados las opciones ya no solo pasan por un traje de flamenca y eso Rocío lo sabe muy bien.

Con las esperanzas puestas en que el tiempo sea bastante soleado, con cielos azules y no grises, nunca está de más pensar en una chaqueta para elevar tus looks más elegantes. Y la chaqueta perfecta, según Rocío Osorno, no es otra que una de estilo torera. Un diseño corto, con aire goyesco, que combina a la perfección con pantalones palazzo, faldas largas o incluso vestidos lenceros. Haciendo honor de su faceta de diseñadora, Rocío ha recuperado este clásico andaluz en clave contemporánea con detalles de encaje, pasamanería y estructuras marcadas y ha aprovechado los días previos a la Feria para compartir 5 maneras de llevarla como una auténtica sevillana.

Así se lleva la chaqueta torera esta Feria de Abril, según Rocío Osorno

Lejos de encasillarse en el look flamenco tradicional, la chaqueta torera promete ser una pieza clave para elevar tus looks más elegantes. Rocío Osorno lo demuestra con cinco combinaciones que son pura inspiración para la Feria de Abril y más allá. En primer lugar, la vemos combinar una torera blanca con detalles negros de pasamanería, con un pantalón rojo de tiro alto. Esta misma chaqueta queda igual de espectacular con un mono negro asimétrico como unos vaqueros de tiro alto. Otra de sus propuestas incluye una torera de fondo negro y detalles joya, ideal para rematar un conjunto monocromático o incluso para darle personalidad a un vestido midi en tonos burdeos. En todos los casos, Rocío juega con contrastes de color, tejidos fluidos y siluetas femeninas que rinden homenaje al folclore andaluz sin caer en el disfraz. Dando como resultado unos looks que destilan elegancia y tradición, pero con ese giro contemporáneo que tan bien sabe defender la sevillana.

El dress code que veremos por las calles del Real este 2025 sigue apostando por prendas que mezclan lo clásico y lo moderno. Veremos lunares, sí, pero también tops asimétricos, faldas de capa y muchas piezas artesanales combinadas con accesorios que hablen por sí solos. Y entre todo eso, la chaqueta torera será la prenda comodín para transformar cualquier estilismo en una declaración de intenciones con sello andaluz. Palabra de Rocío Osorno.